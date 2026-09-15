Bayramov ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Kadim dostluğumuzla önemli sorunların üstesinden geliyoruz. Tek millet iki devlet prensibiyle hareket eden bir ilişkimiz var. Bu konudaki liderliklerinden dolayı Cumhurbaşkanlarımıza da minnetlerimizi ifade etmek istiyoruz. Bugün çok detaylı görüşmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanı sayın Aliyev tarafından da kabul edildim. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü 'de bir araya geldi.

AZERBAYCAN İLE 15 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ Azerbaycan'la ilişkilerimizin en önemli sac ayaklarından birini ekonomik ve ticari işbirliğimiz teşkil etmekte. Karşılıklı yatırımlarımız ve ortak projelerimiz her gün artmaktadır. Cumhurbaşkanımız tarafından koyulan 15 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için bütün kurumlarımız çalışmaktadır. Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğimize önemli bir zemin hazırladık. Savunma sanayilerimiz arasında derinleşen işbirliği bu ortaklığın en büyük yansımasıdır. Karabağ'ın işgal altında bulunduğu yıllar boyunca Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasını desteklemiştir. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sürecin tamamlanmasıyla bölgemizde yeni bir işbirliği döneminin başlayacağına inanıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi döneme dönülmelidir. İlgili taraflarla temaslarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz.

KARADENİZ SAVAŞIN DIŞINDA TUTULMALI

Bugün Ukrayna Savaşı'nı da görüşme imkanımız oldu. Savaş Karadeniz'i de ciddi şekilde etkilemekte. Savaşın başından bu yana Karadeniz'i savaşın dışında tutmak için ciddi çaba gösterdik. Son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgedeki güvenliği tehdit etmekte.

Bir mutabakata varılması için son zamanlarda gayretimizi artırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri vurguladığı gibi en kötü barış bile savaşın kendisinden iyidir.

Bakan Fidan, Bayramov ile görüştü (Foto: AA)

İKİ MEVKİDAŞ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Fidan, başkent Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.