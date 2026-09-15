Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümüne mesaj!
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, mesajında Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.