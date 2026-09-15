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ORTA DOĞU VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Saat 14.00'te gerçekleşecek toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinden Orta Doğu'da tırmanan İran-İsrail-ABD hattındaki kriz de masaya yatırılacak

Ayrıca iç ve dış politikadaki son gelişmelerin değerlendirilmesi, Meclis gündemindeki çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin parti programının görüşülmesi bekleniyor.

AK Parti Genel Merkezi'nde toplanacak Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) gündemine ilişkin bilgileri paylaşan A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saatler 14.00'ü gösterdiğinde partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantının en sıcak başlığı Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık etmiş olduğu Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısını 24 Ağustos tarihi itibarıyla gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu toplantıda 4 alt komisyonun kurulmasına karar verilmişti; bu komisyonlarla ilgili yapılacak çalışmalar ve sahadaki son duruma ilişkin MYK üyelerine kapsamlı bir bilgilendirme yapılacak" ifadelerini kullandı.



BÖLGESEL GELİŞMELER VE HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ MASADA

Toplantıda dış politika ve ekonominin de geniş yer tutacağını vurgulayan Arzu Fidanverdi, "Bölgesel konular da elbette MYK'nın gündem başlıklarından biri olacak. Bu noktada ABD ile İran arasındaki gerginlik, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları tek tek ele alınacak. Yine Hürmüz Boğazı'ndaki krizin beraberinde getirmiş olduğu emtia fiyatlarındaki artış ve ekonomik gelişmeler de değerlendirilecek başlıklar arasında yer alıyor" sözleriyle aktardı.