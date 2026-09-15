Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek, İstanbul'da yağış başlayacak
Meteoroloji’nin 15-21 Eylül tahmininde yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri için sıcaklık düşüşü öne çıkıyor. İstanbul dahil Marmara’nın bazı noktalarında yerel sağanak beklenirken, Karadeniz’de yağış daha geniş alana yayılacak. Güney ve doğuda ise sıcaklıklar yüksek seyredecek. Farklı hava yaşanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini kapsayan 15–21 Eylül tarihlerine ilişkin güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, uzun süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları; kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece birden azalacak. Sonbaharın serin ve yağışlı yüzünü ilk hissedecek merkezlerin başında ise İstanbul geliyor. Megakentte bugün öğle saatlerinde yerel olarak başlayacak sağanak yağışların, yarından itibaren kentin geneline yayılması bekleniyor.
SICAKLIKLARDA 4-8 DERECELİK DÜŞÜŞ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Eylül Salı günü için hazırladığı değerlendirmede, sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı bildiriliyor. Doğu Karadeniz'de ise sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Bunun dışında kalan bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.
Bu tablo, yurdun tamamında aynı hava koşullarının yaşanmayacağını gösteriyor. Kuzey bölgelerde serinleme ve yağış öne çıkarken, güney ve doğuda sıcak hava etkisini koruyacak.
İSTANBUL'DA SAAT VERİLDİ: YAĞIŞ KUZEYDEN GİRİŞ YAPIYOR
MGM'nin yayımladığı saatlik tahmin haritalarına göre İstanbul, 15 Eylül Salı gününe parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başladı. Sabah saatlerinde sakin seyreden hava, öğleden sonra değişiyor: