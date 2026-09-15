Yağış ihtimali İstanbul'la sınırlı değil. Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde de yerel sağanak bekleniyor. Çanakkale çevresinde de yağış geçişleri görülebilecek. Bölgenin diğer kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ DAHA GENİŞ ALANA YAYILIYOR

Tahmin haritalarında Karadeniz kıyıları öne çıkıyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'de yağışlı hava daha geniş bir alanda etkili olacak. Rize ve Artvin çevreleri başta olmak üzere bölgenin önemli bölümünde yağış ihtimali bulunuyor.

Meteoroloji ayrıca Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ardahan çevrelerinde de yerel yağışlara dikkat çekiyor.