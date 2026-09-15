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Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek, İstanbul'da yağış başlayacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek, İstanbul'da yağış başlayacak

Meteoroloji’nin 15-21 Eylül tahmininde yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri için sıcaklık düşüşü öne çıkıyor. İstanbul dahil Marmara’nın bazı noktalarında yerel sağanak beklenirken, Karadeniz’de yağış daha geniş alana yayılacak. Güney ve doğuda ise sıcaklıklar yüksek seyredecek. Farklı hava yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini kapsayan 15–21 Eylül tarihlerine ilişkin güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, uzun süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları; kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece birden azalacak. Sonbaharın serin ve yağışlı yüzünü ilk hissedecek merkezlerin başında ise İstanbul geliyor. Megakentte bugün öğle saatlerinde yerel olarak başlayacak sağanak yağışların, yarından itibaren kentin geneline yayılması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek, İstanbul'da yağış başlayacak - 1

SICAKLIKLARDA 4-8 DERECELİK DÜŞÜŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Eylül Salı günü için hazırladığı değerlendirmede, sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı bildiriliyor. Doğu Karadeniz'de ise sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Bunun dışında kalan bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

Bu tablo, yurdun tamamında aynı hava koşullarının yaşanmayacağını gösteriyor. Kuzey bölgelerde serinleme ve yağış öne çıkarken, güney ve doğuda sıcak hava etkisini koruyacak.

(MGM)(MGM)

İSTANBUL'DA SAAT VERİLDİ: YAĞIŞ KUZEYDEN GİRİŞ YAPIYOR

MGM'nin yayımladığı saatlik tahmin haritalarına göre İstanbul, 15 Eylül Salı gününe parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başladı. Sabah saatlerinde sakin seyreden hava, öğleden sonra değişiyor:

12.00 – 18.00 Arası
Yağış kütleleri kentin özellikle Karadeniz kıyısındaki kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini gösterecek.
16 Eylül Çarşamba
Megakent yağışlı hava dalgasının tam merkezinde yer alacak. Kent genelinde etkili olacak gök gürültülü sağanağa, hissedilir bir serinleme eşlik edecek. Salı günü 25 derece ölçülen en yüksek sıcaklık, Çarşamba günü 23 dereceye kadar gerileyecek.
17 Eylül Perşembe
İstanbul'da yağış yerini yeniden parçalı bulutlu havaya bırakacak, termometreler en yüksek 24, gece en düşük 17 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek, İstanbul'da yağış başlayacak - 2

MARMARA'DA YAĞIŞLI HAVA HANGİ NOKTALARDA?

Yağış ihtimali İstanbul'la sınırlı değil. Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde de yerel sağanak bekleniyor. Çanakkale çevresinde de yağış geçişleri görülebilecek. Bölgenin diğer kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek, İstanbul'da yağış başlayacak - 3

15 EYLÜL SALI GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENEN BAŞLICA YERLER

  • İstanbul'un kuzey kesimleri
  • Kocaeli ve Sakarya çevreleri
  • Kırklareli'nin kıyı kesimleri
  • Çanakkale çevreleri
  • Batı ve Orta Karadeniz kıyıları
  • Doğu Karadeniz
  • Batı Akdeniz'in iç kesimleri
  • Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri
  • Konya'nın batı kesimleri

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek, İstanbul'da yağış başlayacak - 4

KARADENİZ'DE YAĞIŞ DAHA GENİŞ ALANA YAYILIYOR

Tahmin haritalarında Karadeniz kıyıları öne çıkıyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'de yağışlı hava daha geniş bir alanda etkili olacak. Rize ve Artvin çevreleri başta olmak üzere bölgenin önemli bölümünde yağış ihtimali bulunuyor.

Meteoroloji ayrıca Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ardahan çevrelerinde de yerel yağışlara dikkat çekiyor.

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek, İstanbul'da yağış başlayacak - 5

GÜNEY VE DOĞUDA SICAKLIKLAR YÜKSEK

Kuzey ve batıda serinleme yaşanırken güney ve doğu kesimlerinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Tahmin haritalarındaki değerlere göre özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 35-36 derece seviyelerine kadar çıkıyor. Adana ve çevresinde de sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de sıcaklıkların yüksek olması beklenirken, kuzeydoğuda daha serin bir hava görülecek.

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek, İstanbul'da yağış başlayacak - 6

HAFTA SONUNA DOĞRU HAVA NASIL OLACAK?

18 Eylül Cuma günü yağışların bazı bölgelerde devam etmesi beklenirken, 19 Eylül Cumartesi günü de yurdun farklı noktalarında sağanak geçişleri görülebilecek.

20 ve 21 Eylül tahminlerinde ise yağış alanlarının genel olarak daraldığı, ancak bazı bölgelerde yağış ihtimalinin sürdüğü görülüyor. Meteoroloji'nin haftalık değerlendirmesi, önümüzdeki günlerde havanın özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde daha serin, güney ve doğuda ise daha sıcak seyredeceğine işaret ediyor.

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek, İstanbul'da yağış başlayacak - 7

HAFTALIK TAHMİNİN ÖZETİ

Bölge
Beklenen hava
Marmara
Parçalı bulutlu, bazı kesimlerde sağanak
Karadeniz
Geniş alanda sağanak ve gök gürültülü sağanak
İç Anadolu
Yerel yağışlar, ardından daha parçalı hava
Akdeniz
İç kesimlerde yerel sağanak, kıyılarda sıcak hava
Doğu Anadolu
Genel olarak sıcak, bazı kesimlerde parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve sıcak

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