Başkan Erdoğan gençlerle baş başa: “Terör belası bitti, hedef küresel ölçekte huzur”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi’nin açılışının ardından düzenlenen gençlik buluşmasında Türkiye’nin istiklalden istikbale uzanan yürüyüşüne, terörle mücadelede elde edilen tarihi zafere ve küresel dengelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Coğrafyamızın savaşlarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye’yi tüm tehlikelerden uzak tuttuklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, ülkenin yönetiminin ve mazlumların emanetinin yarın gençlerin ellerinde yükseleceğini kaydetti.
Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinin açılışı için gittiği kentte AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Kafe Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.
Konuşmasında Samsun'dan ve çevre illerden buluşmaya katılanları selamlayan Erdoğan, "Karadeniz'in kapısı" ve "Bağımsızlık meşalesini yakıldığı ilk şehir" olan Samsun'da gençlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Samsun'da anlamlı bir gün yaşadıklarını, Samsun Şehir Hastanesinin açılışının ardından gençlik buluşmalarının bir yenisini gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, her gençlik buluşmasında olduğu gibi bugün de Türkiye'yi, dünyayı ve geleceği gençlerle konuşacaklarını söyledi.
Erdoğan, 107 sene önce Samsun'dan başlayan istiklal yürüyüşünün, bugün büyük ve güçlü Türkiye istikametinde devam ettiğini vurgulayarak, "Hemen arkamızda, istiklalden istikbale uzanan bu güzergahın iki güçlü sembolü bizlere iştirak ediyor. Bir tarafta Bandırma Vapuru, hemen yanı başında TCG Anadolu gemisi. Bandırma Vapuru ile başlayıp TCG Anadolu ile devam eden bu rota, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin de bir nişanesidir. Allah'a hamdolsun, bugüne kadar bizler, fırtınalı denizlerde Türkiye'yi sahil-i selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize pek çok alanda tarihi başarılar, tarihi zaferler kazandırdık." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, gençlere, "Yarın, Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz. İnanıyorum ki hepiniz, taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle, ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz." diye seslendi.
"GENÇLERİ, SİYASETİN MERKEZİNE ALMAK, BİR İRADE MESELESİDİR"
Gençliğin, "Bir devam ve beka halkası, geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağı" olduğuna işaret eden Erdoğan, her zaman gençliğin her şeyden önce inandığı ve takipçisi olduğu ulvi bir davasının olması gerektiğine inandıklarını söyledi.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu dava, öyle günübirlik, gelip geçici heveslere değil asırları kuşatan güçlü bir mefkureye dayanmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in sözleriyle, 'Bu dava, irfanımızı yeniden fethetmek, dava, ecdadın tefekkür, özellikle hazinelerini bugünkü nesillerin tecessüsüne yani görme, anlama merakına açmak, bir kelimeyle bugünü düne bağlamaktır.' Biz de şahsen, hem yarım asrı aşan siyaset hayatımızda hem de AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunda hep gençlerle yol yürümeye, gençlerin davasına omuz vermeye gayret ettik. Gençleri siyasetin merkezine almak, unutmayın, bir irade meselesidir."
Erdoğan, seçilme yaşını 30'dan 18'e indirerek siyasette gençlerin önünü açtıklarını, özel sektörden eğitim ve spora, kamu yönetiminden kültür, sanat ve sivil topluma gençlere her türlü desteği sağladıklarını hatırlattı.
"Bir gencimizi daha nasıl kazanabiliriz? Bir gencimizi daha bu milletin istiklal yürüyüşüne nasıl dahil edebiliriz?" diyerek her fırsatta gençlerin yanında olduklarına işaret eden Erdoğan, "Şunu daima aklımızın bir köşesinde tuttuk. Bu milletin evlatlarını geçmişte 'sağcı, solcu, ilerici, gerici, Alevi, Sünni' diyerek birbirinden ayırdılar. Türkiye'yi ayağa kaldıracak nesilleri heba etmekte hiçbir sınır tanımadılar." dedi.