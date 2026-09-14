"Tabii gençleri sömürülecek bir oy deposu olarak görenler, şahsi ikballeri için gençleri aparat olarak kullananlar, bundan rahatsızlık duyuyorlar. Varsın olsunlar. Biz, onlara hiçbir zaman aldırmadık. Bundan sonra da aldırmayacağız. Gençlerle kucaklaşmaya, gençlerle yoldaşlık etmeye devam edeceğiz. Rabb'im yolumuzu açık etsin."

Başkan Erdoğan, aralık ayında, "Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı" kapsamında 81 ilden ve 207 üniversiteden gelen gençlerle İstanbul'da buluştuklarını, mayıs ayında da Türkiye'nin dört bir yanından yüz bini aşkın gençle gençlik şöleninde Kocaeli'de bir araya geldiklerini söyledi.

Annelerin, babaların, gözü gibi bakıp büyüttükleri, yıllar yılı üzerine titredikleri kınalı kuzularını vesayetçilere kurban verdiklerini belirten Erdoğan, tüm gayelerinin bu kötü günlerin bir daha yaşanmaması olduğunu, bu yüzden gençlerle sık sık bir araya geldiklerini, istişare ettiklerini, gençlerin fikirleri, talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini güncellediklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı olduğunu anımsatarak, o karanlık günlerde Samsunluların da aralarında bulunduğu gençlerin işkence gördüklerini, idam sehpalarında infazların olduğunu, yüz binlerce gencin hayatının zindan edildiğini, geleceğinin ellerinden alındığını anımsattı.

"BUNLAR BİZİ ÇOK RAHATLATIYOR"

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Güneydoğu, Doğu Anadolu, bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı." dedi.

Bölgedeki otlakların hareketli ve canlı durumda olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu otlaklara artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla çıkabiliyorlar. Buralarda rahatlıkla bütün o otlaklarda ellerindeki küçükbaş, büyükbaşları otlatabiliyorlar. Bunları otlatırken de huzur içindeler. Bunlar bizi çok rahatlatıyor." diye konuştu.

Bölgede artık sıkıntıların olmadığını belirten Erdoğan, hedefin Güneydoğu ve Doğu bölgelerinin geneline huzurlu bir havayı getirmek olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "7 ülke bir araya gelerek Fransa'da bir rapor yayımladı. Bu raporda Türkiye de yer aldı. Siz, yıllardır 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyorsunuz. Sizce yeterince dünya bunu kabul etti mi?" sorusu üzerine, yıllardır "Dünya 5'ten büyüktür." dediklerini ve demeye devam edeceklerini söyledi.

Bununla kalmayarak "Daha adil bir dünya mümkün." de dediklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha adil bir dünya mümkün. Nasıl mümkün? Şu anda Hürmüz Boğazı'nda olanları takip ediyoruz, değil mi? Sadece Hürmüz Boğazı'nda olanlar değil bakıyorsunuz Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Bu sıkıntıların darboğaz ettiği yerler nereler? İslam dünyası. Bizler Türkiye olarak 'İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları, inşallah bir an önce aşalım.' diyoruz. Bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu, koyuyor ve koyacağız. İşi hafife alamayız çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Unutmayın, biz, Riyad'daki, Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik, bir adım attık. Attığımız adım, bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız."

Bir öğrencinin 7 kız kardeş olduklarını belirterek, " Erkek yok maalesef" demesi üzerine Erdoğan, "Niye maalesef diyorsun" karşılığını verdi.

Öğrencinin "12 Eylül darbesine" ilişkin sorusuna Erdoğan, darbeci zihniyetlerin "bir sağdan, bir soldan" diyerek gençleri öldürdüğünü hatırlattı.

Bunları ne görmek ne de yaşamak istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Ama ne yazık ki bunları gördük ve yaşadık. Temennimiz bundan sonraki süreçte aynı durumlar olmasın. Bir sağdan, bir soldan gençler öldürülmesin. Hiç böyle bir şeye fırsat verilmesin. Herkes dimdik yoluna devam etsin. Eserleriyle inşallah gençler ortaya koydukları bütün varlıklarıyla geleceğin Türkiye'sini onlar hazırlasınlar ve onlarla da biz iftihar edelim." dedi.

Başka bir öğrencinin "NATO için gelen liderlerin mehter marşlarıyla karşılanmasını ve silah hediye edilmesini" sorması üzerine Erdoğan, "Makine Kimya'nın ürünleriyle ortaya çıktık ve Makine Kimya'nın ürünleriyle bütün gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Malum eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri."ifadelerini kullandı.

Liderlerin, hediyeden dolayı mutlu ve memnun olduklarını belirten Erdoğan, bu mutluluğu sağladıkları için kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi.

Liderler Zirvesine ilişkin "Tavan yaptırdık, tavan oldu" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi tabii COP31, inşallah Antalya'da bunu gerçekleştireceğiz. Onun hazırlıkları yapılıyor. Burada Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğiyle eşimin görüşmeleri olmuştu. Onların da destekleriyle bu süreci yürüttük, işlettik. İyi bir konuma da hamdolsun geldik. Bundan sonraki süreçte inşallah Birleşmiş Milletler camiası içinde de bizim sıfır atık konusundaki adım bayağı yer tutmuş oldu. İnşallah Antalya bu işte zirve yapılan yer olmuş olacak."