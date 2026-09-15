Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 111’inci Dönem Kaymakamlık Kursu’nda yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güler, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un yürürlüğe girmesiyle "Terörsüz Türkiye" yolunda tarihi bir eşik daha aşıldığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılarak kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

Bakan Güler, konuşmasında Türkiye'nin güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye" hedefi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MEKKE'DEKİ ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki gelişmeleri takip eden değil, barış ve istikrara katkı sağlayan önemli bir aktör olduğunu belirten Güler, Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'na da değindi.

Güler, "En son Mekke'de imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması da geliştirdiğimiz stratejik iş birliklerinin en güncel örneklerinden biri olmuştur" dedi.

Anlaşmanın üç dost ülke arasındaki güven anlayışını güçlendiren tarihi bir adım olduğunu ifade eden Güler, "Birbirinden kritik imkan ve kabiliyetlere sahip, kolektif caydırıcılığı esas alan üç dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, köklü kardeşlik bağlarımızı ve karşılıklı güven anlayışımızı stratejik bir zeminde tahkim eden, tarihi bir adım niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ STRATEJİK BİR MAHİYET TAŞIYOR"

Türkiye'nin güvenliğinin sadece sınır ötesindeki gelişmelerle değil, iç huzur ve istikrarla da yakından ilgili olduğunu vurgulayan Güler, "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine dikkat çekti.

Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' hedefi de ülkemizin geleceği bakımından son derece stratejik bir mahiyet taşımaktadır" dedi.

Bu sürecin güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi ve terörü ülke gündeminden tamamen çıkarmayı amaçladığını belirten Güler, terörle mücadelede güvenlik kurumları arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

TARİHİ EŞİK AŞILDI

Terörle mücadelede elde edilen kazanımların büyük fedakarlıkların sonucu olduğunu belirten Güler, şehit ve gazilerin mücadelesinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Güler, "Bu doğrultuda Gazi Meclisimizin büyük bir çoğunlukla kabul ettiği 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle 'Terörsüz Türkiye' yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun da çalışmalarına başladığını belirten Güler, sürecin güvenlikten taviz verilmeden yürütüleceğini söyledi.

"TERÖRSÜZ BÖLGE" VURGUSU

Güler, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun bölgesel boyutuna da dikkat çekerek sınır ötesindeki terör yapılanmalarının ortadan kaldırılmasının önemini vurguladı.

Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi ve devlet otoritesinin güçlendirilmesine yönelik gelişmelerin Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği açısından yakından takip edildiğini belirten Güler, terörün etkisinin ortadan kalkmasıyla güven, istikrar, kalkınma ve iş birliği için daha geniş bir alan oluşacağını ifade etti.