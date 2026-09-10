SURİYE'DE "TEK DEVLET, TEK ORDU" MESAJI

MSB, Suriye'de SDG'nin fesih ve entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.



Bakanlık, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve "tek devlet, tek ordu" anlayışı doğrultusunda yürütülen sürecin yakından takip edildiğini belirterek, silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.



Açıklamada şöyle denildi:



"Suriye'nin toprak bütünlüğü ile "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon süreci yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi, entegrasyon sürecinin ve "tek ordu" ilkesinin doğal bir gereğidir."