MSB'den SDG uyarısı: Entegrasyonda silahlar Suriye ordusuna devredilmeli
MSB tarafından yapılan açıklamada, SDG'nin fesih sürecine ilişkin Suriye’nin toprak bütünlüğü ile tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. Bu çerçevede, silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin, entegrasyon sürecinin ve tek ordu ilkesinin doğal bir gereği olduğu ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda alınan kararlara tepki gösterirken, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) fesih ve entegrasyon sürecine ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.
Bakanlık, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun, GKRY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde anıt projesine kaynak ayrılmasını tavsiye etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
AP'YE KIBRIS TEPKİSİ: GERÇEKLERİ ÇARPITMAYIN
Açıklamada, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddialara sert tepki gösterildi.
MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, Ada'ya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca, GKRY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihî gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir."
"TARİHİ GERÇEKLERİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR"
Avrupa Birliği ve kurumlarının Kıbrıs meselesine yaklaşımının eleştirildiği açıklamada, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar ile EOKA'nın eylemlerinin görmezden gelindiği vurgulandı.
Bakanlık açıklamasında şöyle devam etti:
"Avrupa Birliği ve kurumlarının, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıları ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerini görmezden gelerek GKRY'nin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs Meselesi'nin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Üçüncü tarafları, tarihî gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz."
TSK'NIN ADA'DAKİ ROLÜNE VURGU
MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'taki varlığına ilişkin de net mesaj verdi.
Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan girişimlere karşı gerekli karşılığın verileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, 50 yılı aşkın süredir Ada'daki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır."
SURİYE'DE "TEK DEVLET, TEK ORDU" MESAJI
MSB, Suriye'de SDG'nin fesih ve entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Bakanlık, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve "tek devlet, tek ordu" anlayışı doğrultusunda yürütülen sürecin yakından takip edildiğini belirterek, silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Suriye'nin toprak bütünlüğü ile "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon süreci yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi, entegrasyon sürecinin ve "tek ordu" ilkesinin doğal bir gereğidir."
SİLAHLARIN SURİYE ORDUSUNA TESLİMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Bakanlık, iç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından verilen silah ve askerî araçların da Suriye ordusuna devredilmesinin önemine işaret etti.
MSB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin, sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."