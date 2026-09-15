İstanbul Havalimanı’nda ‘pilot’ kılıklı uyuşturucu ağı! 51 kilo kokain ele geçirildi
İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda, Meksika’dan gelen şüphelilerin valizlerinde 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. 206 milyon lira değerindeki uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı, pilot kıyafetiyle havalimanından ayrılan şüphelinin de aralarında bulunduğu 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Cancun-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye gelen Kolombiya uyruklu Orlando Antonio Viana Florez, "Gümrüğe tabi eşyam yok" diyerek Yeşil Hat'tan geçtiği sırada Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu.
Florez'in kabin bagajının X-Ray cihazıyla kontrol edilmesi sırasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine ekipler bagajda detaylı arama yaptı.
VALİZDEN 26 KİLO 340 GRAM KOKAİN ÇIKTI
Yapılan aramada 23 paket halinde brüt 26 kilo 340 gram kokain hidroklorür ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken ekipler, uyuşturucunun bağlantılarını ortaya çıkarmak için soruşturmayı genişletti.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
CCTV görüntüleri ve Varış Öncesi Yolcu (VÖY) kayıtlarını inceleyen ekipler, Florez ile bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli daha tespit etti.
Şüphelilerden Ivan Enrique De Castro Hernandez'in havalimanından çıkarken dikkat çekmemek amacıyla pilot kıyafeti giydiği belirlendi.
PİLOT KIYAFETİYLE HAVALİMANINDAN AYRILDI
Ekiplerin incelemelerinde Hernandez'in pilot gibi giyinerek havalimanından ayrıldığı tespit edilirken, diğer şüpheli Andres Felipe Hincapie Arango'nun ise uyuşturucu bulunan başka bir valizi Meksika uyruklu Roberto Carlos Serrano Astorga'nın konakladığı otele bıraktığı belirlendi.
Bunun üzerine şüphelilerin kaldığı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
OTEL ODASINDAN 25 KİLO 160 GRAM DAHA KOKAİN ÇIKTI
Andres Felipe Hincapie Arango kaldığı otelde yakalandı. Roberto Carlos Serrano Astorga'nın otel odasında gerçekleştirilen aramada ise 25 kilo 160 gram daha kokain ele geçirildi.
Böylece operasyon kapsamında ele geçirilen kokain miktarı toplam 51 kilo 500 grama ulaştı. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 206 milyon lira olduğu belirtildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Orlando Antonio Viana Florez ile Andres Felipe Hincapie Arango, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PİLOT KILIĞINDAKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR
Pilot kıyafeti giyerek havalimanından ayrıldığı tespit edilen Ivan Enrique De Castro Hernandez ile uyuşturucu bulunan valizin bırakıldığı otel odasında kalan Roberto Carlos Serrano Astorga hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.