Yapılan aramada 23 paket halinde brüt 26 kilo 340 gram kokain hidroklorür ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken ekipler, uyuşturucunun bağlantılarını ortaya çıkarmak için soruşturmayı genişletti.

Florez'in kabin bagajının X-Ray cihazıyla kontrol edilmesi sırasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine ekipler bagajda detaylı arama yaptı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

CCTV görüntüleri ve Varış Öncesi Yolcu (VÖY) kayıtlarını inceleyen ekipler, Florez ile bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli daha tespit etti.

Şüphelilerden Ivan Enrique De Castro Hernandez'in havalimanından çıkarken dikkat çekmemek amacıyla pilot kıyafeti giydiği belirlendi.

PİLOT KIYAFETİYLE HAVALİMANINDAN AYRILDI

Ekiplerin incelemelerinde Hernandez'in pilot gibi giyinerek havalimanından ayrıldığı tespit edilirken, diğer şüpheli Andres Felipe Hincapie Arango'nun ise uyuşturucu bulunan başka bir valizi Meksika uyruklu Roberto Carlos Serrano Astorga'nın konakladığı otele bıraktığı belirlendi.

Bunun üzerine şüphelilerin kaldığı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.