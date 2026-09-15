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Bakırköy'de İETT otobüsünde yangın! D-100 Karayolu'nda dehşet veren anlar

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakırköy'de İETT otobüsünde yangın! D-100 Karayolu'nda dehşet veren anlar

Bakırköy’de D-100 Karayolu’nun yan yolunda ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araçtaki yangın söndürüldü.

Bakırköy E-5 Karayolu'nda seyir halindeki İETT otobüsü, motor kısmında çıkan yangının ardından alev topuna döndü. Şoförün tahliye ettiği yolcular araçtan çıkarılırken olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın, E-5 Karayolu'nun Ankara istikametinde seyreden S. Sucu yönetimindeki 34 GA 8534 plakalı İETT otobüsünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmında başlayan alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı.

BAKIRKÖY D-100'DE İETT OTOBÜSÜ YANGINI

PANİK YAŞAYAN YOLCULARI ŞOFÖR TAHLİYE ETTİ

Otobüste büyük panik yaşayan yolcular, şoför tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışması dronla havadan görüntülendi.

Bakırköy'de İETT otobüsünde yangın! D-100 Karayolu'nda dehşet veren anlar - 1

#Bakırköy İETT Yangını #D-100 İETT Otobüsü Yangını
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