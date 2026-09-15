AK Parti'den erken seçim mesajı: Gündemimizde yok
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarına ilişkin son noktayı koyan Çelik, "Gündemimizde erken seçim yok. Cumhurbaşkanımızın Rize'deki sözleri teşkilatçılıkla ilgiliydi." ifadelerini kullandı. Yeni anayasa hazırlıklarını da değerlendiren Çelik, yeni anayasanın öznesinin millet olması gerektiğini vurguladı. Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlara da değinen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kimse Türkiye'ye mesaj veremez." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik kritik MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Toplantıda yeni anayasadan Terörsüz Türkiye'ye kadar geniş kapsamlı konular ele alındı.
İşte Ömer Çelik'in açıklamaları:
"12 EYLÜL'ÜN YARALARI HALEN KAPANMADI"
Geçtiğimiz günler tarihimiz açısından önemliydi. 12 Eylül'ün yıl dönümüydü. Açtığı yaraların tamamen kapandığını söyleyemeyiz. Ahlaki açıdan da siyasi açıdan da gayrimeşrudur darbeler. Türkiye'nin demokrasisini zayıflatmak için kullanılan manivelalar olarak tarihimize geçmiştir. Siyasetin önünde halen yeni anayasa ödevi vardır.
Demokrasimizin, siyasetimizin önünde büyük sorumluluk olarak durmakta. Bu borcun ödenmesi için AK Parti her zaman hazırdır.
Cumhurbaşkanımızın gençlikle bir araya gelmesi hafızalarda yer alan anekdotları ortaya çıkarıyor. "Bandırma Vapuru'ndan TCG Anadolu'ya" ifadesi son derece güçlü bir özet.
"HÜRMÜZ BÜYÜK BİR PROBLEM"
İç ve dış siyasette pek çok gündemimiz var. Hürmüz büyük bir problem olarak duruyor. İslamabad mutabakatından sonra kalıcı ateşkese geçilemedi. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları doğru bulmuyoruz, reddediyoruz. Suudi Arabistan'ın sağduyusu kıymetlidir. Irak'tan Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırılarında sorumluların ortaya çıkarılması için ortaya konulan irade kıymetlidir. Bir takım kaos ve kargaşalardan uzak durulmalı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE IRAK SÜRECİ
Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge bağlamında silah bırakılması noktasındaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Irak Başbakanı'nın ifade ettiği gibi devlet otoritesi altında toplanması oradaki insanların hakkını koruyacak adımların hükümetçe atılması önemli.
"KOMŞULARIMIZ ARASINDA ZAYIF ÜLKE İSTEMİYORUZ"
Komşu ülkelerde zayıf ülke arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, tek ordu prensibinde çalışan ülke istiyoruz. bir takım hesapları olan karanlık odaklar devlet kurumlarının çökmesini, orduların dağılmasını, toprak bütünlüğünün zedelenmesini arzu ediyorlar. Biz devletlerin egemenliğinin korunması, tek ordu prensibi ile güvenlik güçlerinin yapılanması herkes için iyidir. Devlet egemenliği, toprak bütünlüğü ilkesine saygı duymak barışı korumanın alfabesidir.
"KİMSE TÜRKİYE'YE MESAJ VEREMEZ"
Bu kadar türbülans içinde Ege ve Doğu Akdeniz'de birtakım provokasyon ortaya çıkmıştır. Herkesi sağ duyuya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye çağrımız zaaf olarak algılanmamalı. Provokatif görüntülerle verilecek hiçbir mesaj yoktur, bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Bunları çözecek diplomatik kapasite vardır. Kurallı uluslararası sisteme yaptığı vurgu herkes için şanstır. Masadaki ve sahadaki gücümüzü biliyoruz.
Silah ambargosu kararı adada krizi tırmandırmaması için, buradaki müzakerenin başka yerlere kaymaması için koruyucu önlem ifade ediyordu. ABD'nin silah ambargosu kararı doğru bir karar olmamıştır. KKTC'nin egemenliği ve Kıbrıs Türk davası ilkelerindeki kararlı duruşumuz bundan sonra daha da pekişerek devam edecek. Türkiye KKTC'nin meşru hakkı için mücadele verecek.