"YAPAY ZEKADA TÜRKİYE İNİSİYATİF ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞACAK"



Yapay zeka konusundaki tartışma var, liderlerin açıklamaları oldu. Biyolojik silahtan pek çok çıktıya kadar insanlığı tehdit ettiğine yönelik uyarılar var. Batı'daki siyasilerden yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılması konusunda çok güçlü çağdılar gelmeye devam ediyor. Yapay zekanın Gazze'deki katliamda kullanıldığına dair pek çok iddialar ortaya çıkmıştı. İnsanın kontrolünden çıkmaya dönük açıklamalar çok yoğun şekilde geliyor. Türkiye güçlü inisiyatifler ortaya koymaya çalışacaktır. İstihbarattan güvenliğe, toplumsal dönüşümlere kadar sonuçlar doğuracaktır. Bu konuyu yakından takip ediyoruz.

Venedik Film Festivali'nde nasıl insanlık suçu işlendiğini, nasıl bir soykırım suçları işlendiği net biçimde görülüyor. Belki de bu soykırımın bu tehditle birleştiği en önemli noktalardan biridir. Sadece bu filmin yapımcılarını vatandaşlıktan atıp atmamayı tartışıyorlar.