İstanbul merkezli 20 ilde, 12 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 155 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 207 fişek, yaklaşık 122 gram narkotik madde, 2 yivsiz av tüfeği ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

12 SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İstanbul merkezli 20 ilde, 12 ayrı yeni nesil organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 155 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, farklı ebatlarda 207 fişek, yaklaşık 122 gram narkotik madde, 2 yivsiz av tüfeği ve yüklü miktarda para ele geçirildi.