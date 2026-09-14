İşte Sabah Gazetesi Yazarı Müderrisoğlu'nun bügünkü köşe yazısı:

Türkiye, "dijital bağımlılık, sanal ekran ekonomisi ve sosyal medyadaki yapay güzellik algısı" ile mücadele seferberliği başlatıyor. Çocukların, dijital dünyanın tehditlerinden korunması için konu, önümüzdeki hafta başlayacak BM Zirvesi'nde de gündem yapılacak. Devlet korumasındaki Suriyeli çocukların aileleriyle buluşma programı sonrasında Şam'dan dönerken uçakta sohbet ettiğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "çocuk, aile, gençler, yaşlı bakımı, sosyal koruma reçeteleri" hakkında şu değerlendirmeleri yaptı.