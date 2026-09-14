Bakan Göktaş’tan çocukları dijital tehditlerden koruyacak yeni adım: e-Devlet üzerinden güvenli giriş modeli
Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Şam dönüşü uçakta yaptığı kritik açıklamaları aktardı. Bakan Göktaş, çocukları dijital dünyanın tehditlerinden korumak amacıyla e-Devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlandığını belirterek büyük bir mücadele seferberliği başlatıldığını açıkladı.
Türkiye; dijital bağımlılık, sanal ekran ekonomisi ve sosyal medyadaki yapay güzellik algısıyla mücadele etmek amacıyla seferberlik başlatıyor. Çocukların dijital dünyanın tehditlerinden korunmasına yönelik çalışmalar, önümüzdeki hafta başlayacak Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde de gündeme getirilecek.
Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın konuya ilişkin açıklamalarını aktardı.
Devlet korumasındaki Suriyeli çocukların aileleriyle buluşturulması programının ardından Şam'dan dönen Bakan Göktaş, uçakta Okan Müderrisoğlu'nun da aralarında bulunduğu gazetecilerle sohbet etti. Göktaş; çocuklar, aileler, gençler, yaşlı bakımı ve sosyal koruma reçeteleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.