81 ilde "Sokaklar Güvende" operasyonu! Bakan Gürlek detaylarını açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında ülke genelindeki "Sokaklar Güvende" operasyonlarında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini, 148 eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde milletin huzurunu, şehirlerin güvenliğini ve çocukların geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Yeni eğitim öğretim yılının başladığını, bu kapsamda "Sokaklar Güvende" operasyonlarının gerçekleştirildiğini bildiren Gürlek, şöyle devam etti:

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FİNANSMANINA DA ODAKLANILDI

"Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonlarını başlattık. Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi, jandarma ve polis teşkilatlarımızla 148 eş zamanlı operasyon yapıldı. Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir."

"HEDEFİMİZ BU YAPILARI YOK ETMEK"

Bakan Gürlek, "Hedefimiz; suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir." ifadelerini kullandı.

148 EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, 78 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, örgütsel yapılarının deşifre edilmesi, suç gelirlerinin tespit edilmesi ile finansal ve lojistik imkânlarının ortadan kaldırılması amacıyla 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SUÇ FAALİYETİ HEDEF ALINDI

Operasyonlarda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmanın yanı sıra uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, yağma, kasten öldürme ve yaralama, tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, rüşvet, kaçakçılık, kara para aklama, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti ile yasa dışı bahis ve şans oyunları gibi çok sayıda suç faaliyeti hedef alındı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile kolluk birimlerinin eş zamanlı çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Soruşturmalarda suç örgütlerinin hiyerarşik yapıları, finansman kaynakları, iletişim ve dijital ağları, lojistik imkânları, suç gelirleri ile sosyal medya üzerinden yürüttükleri propaganda ve eleman temini faaliyetleri de mercek altına alındı. Özellikle çocukların ve gençlerin suç örgütlerinin etkisine alınmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, Adalet Bakanlığı kaynakları mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.