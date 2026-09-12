Adalet Bakanı Akın Gürlek, haziran-temmuz-ağustos döneminde 16 ilde yürütülen operasyonlarda toplam 323 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 106 kişinin tutuklandığını ve turistlerin güvenliğine gölge düşürecek eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Gürlek, turizm bölgelerinde vatandaşların ve Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda jandarma ve polis ekiplerince haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 ilde 164 olay ve soruşturma kapsamında işlem gerçekleştirildi.

323 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Turizm güvenliğini tehdit eden olaylarda toplam 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şüphelilerden 106'sı tutuklanırken, 56'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

DOLANDIRICILIK VE HANUTÇULUĞA GEÇİT YOK

Turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemleri kapsamında 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bu şüphelilerden 20'si tutuklandı.

ŞİDDET VE ZORBALIĞA 43 TUTUKLAMA

Şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerinde ise 175 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

TURİSTLERİN MALVARLIĞI DA KORUMA ALTINDA

Turistlerin malvarlığına yönelik suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda 40 şüpheli tutuklandı.

Ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemler ile kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda ise 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

"HİÇBİR EYLEME MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında turizm bölgelerinde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha göstermediklerini vurguladı.

Gürlek, Türkiye'nin güvenli bir turizm ülkesi olduğunu belirterek, bu güven ortamının korunması için gerekli her adımın kararlılıkla atılmaya devam edeceğini ifade etti.

Bakan Gürlek, çalışmalarda emeği geçen Cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarının ilgili birimlerine teşekkür etti.