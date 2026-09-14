-°C
CANLI YAYIN

Sıcaklıklar 4-8 derece birden düştü! Okula gidecek çocuklara yağmurluk ve şemsiye uyarısı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sıcaklıklar 4-8 derece birden düştü! Okula gidecek çocuklara yağmurluk ve şemsiye uyarısı

Yurt genelinde hava aniden serinlerken okulların ilk gününde yağışlar etkili oluyor. Sıcaklıklar 8 derece birden düşerken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hem Karadeniz için yağış uyarısı yaptı hem de yaklaşan sonbahar aylarına dikkat çekerek deniz suyu sıcaklığının doğuracağı ani sel riskini açıkladı.

Türkiye yeni haftaya serin ve yağışlı havayla başladı. Meteoroloji, Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak ve 40-60 km/saat rüzgar uyarısı yaptı. Uzman Adil Tek ise sıcaklıkların 4-8 derece düşeceğini belirterek özellikle Karadeniz'de dikkatli olunmasını istedi.

14 EYLÜL HAVA DURUMU: SAĞANAK GELİYOR, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

YENİ HAFTADA HAVA DEĞİŞİYOR

Türkiye, eylül ayının ortasında yazdan sonbahara geçişin ilk güçlü işaretlerini almaya başladı. Kuzeyden yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava özellikle Marmara ile Karadeniz'de etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıklar 4-8 derece birden düştü! Okula gidecek çocuklara yağmurluk ve şemsiye uyarısı - 1

SICAKLIKLAR 4-8 DERECE GERİLEYECEK

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kuzeyden gelen serin havanın Trakya üzerinden yurda girdiğini ve ardından İstanbul üzerinden Batı Karadeniz'e doğru ilerlediğini söyledi. Tek, önceki günlerde Trakya'da etkili olan yağışlı sistemin Edirne ve Kırklareli çevrelerinde hissedildiğini, İstanbul'un özellikle kuzey ilçelerinde de yağış bıraktığını belirtti.

Uzman, sıcaklıklardaki değişime dikkat çekerek "4 ile 8 derecelik bir düşüş meydana geldi" değerlendirmesinde bulundu. İstanbul'da ise bu düşüşün yaklaşık 6-7 dereceyi bulduğunu ifade etti.

(MGM)(MGM)

4 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Günün en önemli hava olayı Batı Karadeniz'de yaşanacak. Meteoroloji, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Batı Karadeniz'de rüzgarın da batılı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının 40-60 kilometre/saat seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 4-8 derece birden düştü! Okula gidecek çocuklara yağmurluk ve şemsiye uyarısı - 2

UZMANDAN KARADENİZ UYARISI

Adil Tek, yağışlı sistemin kuzey kesimlerde etkisini sürdüreceğini söyledi. Batı Karadeniz'deki yağışların gün içinde aralıklarla devam edeceğini belirten Tek, Doğu Karadeniz'de de yağışların etkili olacağını aktardı.

Tek'e göre Karadeniz'de bu hafta yağış tamamen sona ermeyecek. Özellikle öğleden sonraki saatlerde yağışların daha etkili olabileceğini belirten uzman, bölgedeki değişimi "Karadeniz'e biraz daha sonbahar geldiğini söyleyebiliriz" sözleriyle değerlendirdi.

Karabük'te önceki haftalarda 33-34 derecelere kadar çıkan sıcaklıkların 23 derece seviyelerine kadar gerilediğini söyleyen Tek, kuzeydeki serinlemenin boyutuna dikkat çekti.

Sıcaklıklar 4-8 derece birden düştü! Okula gidecek çocuklara yağmurluk ve şemsiye uyarısı - 3

OKULA GİDECEKLER DİKKAT!

Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte özellikle yağış alan bölgelerde sabah ve okul çıkış saatleri önem taşıyor.

Adil Tek, Batı Karadeniz'de okula giden çocukların yağış nedeniyle daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yağışların bazı saatlerde etkisini artırabileceğini belirten Tek, "Yağmurluk ve şemsiyenin altında" yola çıkılmasının faydalı olacağını ifade etti.

Uzman, özellikle Batı Karadeniz'de yağış riskinin daha yüksek olduğunu belirterek vatandaşlara "Daha dikkatli olmakta fayda var" mesajı verdi.

Sıcaklıklar 4-8 derece birden düştü! Okula gidecek çocuklara yağmurluk ve şemsiye uyarısı - 4

İSTANBUL'DA SICAKLIK 25-26 CİVARINDA

İstanbul'da da sıcaklıkların önceki günlere göre gerilemesi bekleniyor. Adil Tek, kentte bugün sıcaklıkların yaklaşık 25 derece, gece değerlerinin ise 17 derece civarında olacağını belirtti. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 25-26 derece seviyelerinde kalacağını söyledi.

İstanbul'un özellikle kuzey ilçeleri geçtiğimiz günlerde yağış aldı. Beykoz, Sarıyer ve Çatalca çevrelerinde etkili olan yağışlı sistemin ardından hava sıcaklıkları da aşağı yönlü hareket etti. Böylece kentte gündüzleri ılık, geceleri ise daha serin bir hava öne çıkacak.

Sıcaklıklar 4-8 derece birden düştü! Okula gidecek çocuklara yağmurluk ve şemsiye uyarısı - 5

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Başkent Ankara'da haftanın ilk gününde hafif yağış görüldü. Kentte bugün sıcaklığın yaklaşık 27 derece olması bekleniyor. Adil Tek, Ankara'da sıcaklıkların ilerleyen günlerde 25 derece civarına gerileyeceğini söyledi. Başkent'te özellikle perşembe günü yağış beklendiğini de belirtti.

Tek'in değerlendirmesine göre kuzeyden güneye doğru ilerledikçe sıcaklıklar birkaç derece yükseliyor. Ancak geceleri özellikle iç kesimlerde serin hava daha fazla hissedilecek.

Sıcaklıklar 4-8 derece birden düştü! Okula gidecek çocuklara yağmurluk ve şemsiye uyarısı - 6

EGE'DE SICAKLIK YÜKSEK, YAĞIŞ ZAYIF

Ege Bölgesi'nde ise yağışlar kuzey ve iç kesimler kadar etkili olmayacak. İzmir'de sıcaklığın yaklaşık 31 derece seviyesinde olması bekleniyor. Bununla birlikte geceleri sıcaklıklar 18-19 derecelere kadar düşecek. Adil Tek, Ege'nin iç kesimlerinde özellikle Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde hafta içinde yağış görülebileceğini söyledi.

İzmir'de ise çarşamba ve perşembe günlerinde zayıf yağış geçişleri bekleniyor.

Sıcaklıklar 4-8 derece birden düştü! Okula gidecek çocuklara yağmurluk ve şemsiye uyarısı - 7

AKDENİZ'DE KAVURUCU SICAKLAR GERİLİYOR

Akdeniz'de sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam etse de önceki haftalara göre düşüş dikkat çekiyor. Antalya'da sıcaklığın 30-31 derece civarında olması bekleniyor.

Adil Tek, Antalya'da bu dönem için normal sıcaklıkların 35 derece civarında olduğunu, ancak denizden esen rüzgarın sıcaklıkları aşağı çektiğini belirtti. Kentte gece sıcaklıklarının 22-23 derece civarında kalacağını söyledi.

Uzman, Antalya'daki havayı değerlendirirken "Çok kavurucu, bayıltan sıcaklıklar yok" ifadesini kullandı.

Sıcaklıklar 4-8 derece birden düştü! Okula gidecek çocuklara yağmurluk ve şemsiye uyarısı - 8

GÜNEYDOĞU'DA SICAK HAVA SÜRÜYOR

Güneydoğu Anadolu'da ise yaz havası henüz tamamen sona ermiş değil. Diyarbakır'da sıcaklıkların 35-36 derece seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

Bölgede yağış yakın zamanda beklenmezken hava daha çok kuru karakter taşıyor. Adil Tek, bu nedenle gündüz sıcaklıkları yüksek olsa da geceleri sıcaklıkların önemli ölçüde düştüğünü söyledi. Batman'da gece sıcaklığının 15 dereceye kadar inebileceğini belirtti.

DOĞU ANADOLU'DA ÇARŞAMBA DETAYI

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar bölgelere göre farklılık gösteriyor. Güney kesimlerde 34-35 dereceye ulaşan değerler görülürken Kars ve Ardahan'da sıcaklıklar 26-27 derece civarında.

Erzurum'da bugün yağış beklenmiyor. Ancak Adil Tek'in değerlendirmesine göre çarşambadan itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar etkili olacak. Perşembe günü ise sıcaklıklarda yaklaşık 6 derecelik bir düşüş görülebilecek.

Uzman, yaşanacak değişimin ani bir kış havası anlamına gelmediğini de özellikle vurguladı. "Yavaş yavaş sonbahara giriyoruz" diyen Tek, aşırı bir soğumanın söz konusu olmadığını belirtti.

Sıcaklıklar 4-8 derece birden düştü! Okula gidecek çocuklara yağmurluk ve şemsiye uyarısı - 9

SICAK HAVALAR GERİ DÖNECEK Mİ?

Yeni haftada sıcaklıkların düşmesi yazın tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Adil Tek, 20-21 Eylül'den sonra sıcaklıkların yeniden artabileceğini söyledi.

Daha uzun vadede ise özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin iç kesimleri için yağışlı bir dönem öngörülüyor. Tek, ekim ve kasım aylarında bu bölgelerde yağışların ortalamaların üzerinde olabileceğini belirtti.

Uzman ayrıca deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olmasının yağışları tetikleyebileceğine dikkat çekti. Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının 31-32 derecelere kadar çıktığını belirten Tek, bu durumun ilerleyen dönemde kuvvetli yağışlar ve buna bağlı sel ve su baskını riskini artırabileceğini söyledi.

Bakan Göktaş’tan çocukları dijital tehditlerden koruyacak yeni adım: e-Devlet üzerinden güvenli giriş modeli
Sonraki Haber
Bakan Göktaş’tan çocukları dijital tehditlerden koruyacak yeni adım: e-Devlet üzerinden güvenli giriş modeli
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın