Yurt genelinde hava aniden serinlerken okulların ilk gününde yağışlar etkili oluyor. Sıcaklıklar 8 derece birden düşerken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hem Karadeniz için yağış uyarısı yaptı hem de yaklaşan sonbahar aylarına dikkat çekerek deniz suyu sıcaklığının doğuracağı ani sel riskini açıkladı.

Türkiye yeni haftaya serin ve yağışlı havayla başladı. Meteoroloji, Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak ve 40-60 km/saat rüzgar uyarısı yaptı. Uzman Adil Tek ise sıcaklıkların 4-8 derece düşeceğini belirterek özellikle Karadeniz'de dikkatli olunmasını istedi. 14 EYLÜL HAVA DURUMU: SAĞANAK GELİYOR, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

(A Haber Grafik Ekibi) YENİ HAFTADA HAVA DEĞİŞİYOR Türkiye, eylül ayının ortasında yazdan sonbahara geçişin ilk güçlü işaretlerini almaya başladı. Kuzeyden yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava özellikle Marmara ile Karadeniz'de etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.