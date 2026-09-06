Sağlık Bakanlığı açıkladı: Sigarayı bırakmak isteyenlere bin 678 poliklinikte ve 383 merkezde destek
Sağlık Bakanlığı, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik hizmetlerin kapsamını açıkladı. Ülke genelinde 1.678 poliklinikte danışmanlık verilirken ALO 171 hattıyla 628 bin 378 kişiye takip ve motivasyon desteği sağlandı. Uzaktan hizmet 81 ilde 383 merkezde sürüyor.
Türkiye'de sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletiliyor. Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki sigara bırakma polikliniklerinden ALO 171 danışma hattına, çevrim içi görüşmelerden kamu kurumlarında yürütülen çalışmalara kadar birçok alanda destek sağlıyor. Açıklanan son veriler, sigarayı bırakma sürecinde vatandaşlara sunulan hizmetlerin ulaştığı noktayı da ortaya koydu.
SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERE BİN 678 NOKTADA DESTEK
Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, halk sağlığı açısından önemli riskler arasında yer alıyor. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için farklı modeller uygulanıyor.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 1.678 sigara bırakma polikliniğinde danışmanlık ve tedavi hizmeti veriliyor. Bu merkezlerde bugüne kadar 376 bin 158 kişiye danışmanlık hizmeti sağlandı.
Hizmetler yalnızca yüz yüze görüşmelerle sınırlı kalmıyor. Hekimler, ihtiyaç doğrultusunda uzaktan ve yerinde hizmet modelleriyle de sigara bırakma sürecine destek oluyor.
KİŞİYE ÖZEL BIRAKMA PLANI HAZIRLANIYOR
Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde de faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniklerinde ilk olarak kişinin bağımlılık düzeyi değerlendiriliyor. Ardından kişiye uygun bir bırakma planı hazırlanıyor.
Vatandaşlar süreç boyunca hekimlerden danışmanlık ve takip desteği alıyor. Hekim değerlendirmesi sonucunda uygun görülen kişilere, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar da ücretsiz olarak sağlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılından bu yana 1,5 milyondan fazla kişiye ücretsiz sigara bırakma tedavisi desteği sunuldu.