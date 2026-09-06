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Sağlık Bakanlığı açıkladı: Sigarayı bırakmak isteyenlere bin 678 poliklinikte ve 383 merkezde destek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: Sigarayı bırakmak isteyenlere bin 678 poliklinikte ve 383 merkezde destek

Sağlık Bakanlığı, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik hizmetlerin kapsamını açıkladı. Ülke genelinde 1.678 poliklinikte danışmanlık verilirken ALO 171 hattıyla 628 bin 378 kişiye takip ve motivasyon desteği sağlandı. Uzaktan hizmet 81 ilde 383 merkezde sürüyor.

Türkiye'de sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletiliyor. Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki sigara bırakma polikliniklerinden ALO 171 danışma hattına, çevrim içi görüşmelerden kamu kurumlarında yürütülen çalışmalara kadar birçok alanda destek sağlıyor. Açıklanan son veriler, sigarayı bırakma sürecinde vatandaşlara sunulan hizmetlerin ulaştığı noktayı da ortaya koydu.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERE BİN 678 NOKTADA DESTEK

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, halk sağlığı açısından önemli riskler arasında yer alıyor. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için farklı modeller uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 1.678 sigara bırakma polikliniğinde danışmanlık ve tedavi hizmeti veriliyor. Bu merkezlerde bugüne kadar 376 bin 158 kişiye danışmanlık hizmeti sağlandı.

Hizmetler yalnızca yüz yüze görüşmelerle sınırlı kalmıyor. Hekimler, ihtiyaç doğrultusunda uzaktan ve yerinde hizmet modelleriyle de sigara bırakma sürecine destek oluyor.

(AA)(AA)

KİŞİYE ÖZEL BIRAKMA PLANI HAZIRLANIYOR

Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde de faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniklerinde ilk olarak kişinin bağımlılık düzeyi değerlendiriliyor. Ardından kişiye uygun bir bırakma planı hazırlanıyor.

Vatandaşlar süreç boyunca hekimlerden danışmanlık ve takip desteği alıyor. Hekim değerlendirmesi sonucunda uygun görülen kişilere, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar da ücretsiz olarak sağlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılından bu yana 1,5 milyondan fazla kişiye ücretsiz sigara bırakma tedavisi desteği sunuldu.

(A Haber)(A Haber)

ALO 171 ÜZERİNDEN 628 BİN 378 KİŞİYE TAKİP

Sigara bırakma sürecinde telefon desteği de önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara haftanın her günü ve günün her saati hizmet veriyor.

Hat üzerinden yapılan motivasyonel görüşmelerle kişilerin sigarayı bırakma girişiminde bulunmaları teşvik ediliyor. Sigara bırakma kararı alanlara süreç boyunca rehberlik ediliyor. Nikotin yoksunluğu gibi belirtilerle başa çıkmaya yönelik davranış değişiklikleri konusunda da danışmanlık veriliyor.

ALO 171 aracılığıyla bugüne kadar 628 bin 378 vatandaşa takip ve motivasyon desteği sunuldu. Hattı arayan kişilerin bağımlılık düzeyleri dikkate alınarak kişiye özel bırakma planı hazırlanıyor. Gerektiğinde vatandaşlar sigara bırakma konusunda görev yapan sağlık profesyonellerine yönlendiriliyor.

Planı oluşturulan kişiler ise bir yıl boyunca takip ediliyor. Bu süreçte en az 7 kez geri dönüş araması yapılarak kişinin sigarayı bırakma çabasını sürdürmesine destek olunuyor.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Sigarayı bırakmak isteyenlere bin 678 poliklinikte ve 383 merkezde destek - 1

ALO 191 ÜZERİNDEN DE 81 BİN 398 ÇAĞRI KARŞILANDI

Sağlık Bakanlığının açıklamasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de yer aldı. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı üzerinden 81 bin 398 çağrı karşılandı. Ayrıca 47 bin 338 kişiye motivasyonel arama gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Sigarayı bırakmak isteyenlere bin 678 poliklinikte ve 383 merkezde destek - 2

SİGARA BIRAKMA HİZMETİ ARTIK GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEYLE DE VERİLİYOR

Vatandaşların sigara bırakma hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla çevrim içi poliklinik uygulaması da devam ediyor.

81 ilin tamamında 383 merkezde çevrim içi, yani uzaktan sigara bırakma polikliniği hizmeti veriliyor. Vatandaşlar MHRS üzerinden uzaktan değerlendirme randevusu alabiliyor. Hekimle görüntülü görüşme yapılarak danışmanlık, motivasyon desteği ve takip hizmetlerinden yararlanılabiliyor.

Bu yöntem, yüz yüze sağlık hizmetine ulaşmak için zamanı veya imkânı sınırlı olan kişiler açısından kolaylık sağlıyor.

920 KAMU KURUMUNDA YERİNDE DANIŞMANLIK

Tütünle mücadele çalışmaları sahada da sürdürülüyor. Mobil ve yerinde sigara bırakma hizmetleri kapsamında kamu kurumları, eğitim kurumları, iş yerleri ve toplu yaşam alanlarında vatandaşlara ulaşılması hedefleniyor.

Tütünle mücadele timleri bu alanlarda bilgilendirme ve ön değerlendirme yapıyor. Sigarayı bırakmak isteyen ve uygun görülen kişiler, sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor. 30 Temmuz 2025'ten bu yana 920 kamu kurumunda yerinde sigara bırakma danışmanlığı hizmeti sunuldu. Aynı dönemde 23 bin 115 kamu personeline tütün kullanımının zararları ve sigarayı bırakma konusunda eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Sigarayı bırakmak isteyenlere bin 678 poliklinikte ve 383 merkezde destek - 3

HALK SAĞLIĞI HAFTASI'NDA MESAJ: "KAYBETMEDEN FARK ET"

Sağlık Bakanlığı, çalışmalarını yalnızca tütün kullanımıyla sınırlı tutmuyor. İnternet ve oyun gibi davranışların kontrolsüz ve aşırı kullanımı da sağlıklı yaşam açısından dikkat edilmesi gereken konular arasında gösteriliyor. Davranışsal bağımlılıklarda riskleri erken fark etmek önem taşıyor. Kişinin kendisinde, yakınında veya çocuğunda kontrol kaybı, günlük yaşamın bozulması, sosyal ilişkilerden uzaklaşma ya da bir davranışı bırakamama gibi durumlar görülmesi halinde sağlık desteği alınması öneriliyor.

Bu konuda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin Psikososyal Destek Birimleri tarafından veriliyor.

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