(A Haber)

ALO 171 ÜZERİNDEN 628 BİN 378 KİŞİYE TAKİP

Sigara bırakma sürecinde telefon desteği de önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara haftanın her günü ve günün her saati hizmet veriyor.

Hat üzerinden yapılan motivasyonel görüşmelerle kişilerin sigarayı bırakma girişiminde bulunmaları teşvik ediliyor. Sigara bırakma kararı alanlara süreç boyunca rehberlik ediliyor. Nikotin yoksunluğu gibi belirtilerle başa çıkmaya yönelik davranış değişiklikleri konusunda da danışmanlık veriliyor.

ALO 171 aracılığıyla bugüne kadar 628 bin 378 vatandaşa takip ve motivasyon desteği sunuldu. Hattı arayan kişilerin bağımlılık düzeyleri dikkate alınarak kişiye özel bırakma planı hazırlanıyor. Gerektiğinde vatandaşlar sigara bırakma konusunda görev yapan sağlık profesyonellerine yönlendiriliyor.

Planı oluşturulan kişiler ise bir yıl boyunca takip ediliyor. Bu süreçte en az 7 kez geri dönüş araması yapılarak kişinin sigarayı bırakma çabasını sürdürmesine destek olunuyor.