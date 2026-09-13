Yeni tebliğ, "burger" ürünlerinin üretiminden sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde fıstık, peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımının yasaklanmasına kadar birçok düzenlemeyi içeriyor. Düzenlemeyle tebliğ kapsamındaki ürünlerde, kullanılan etten gelen protein ve teknolojisi gereği kullanılması zorunlu olan (süt, yumurta, yoğurt vb.) protein kaynaklı bileşenler dışında, protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçiliyor.

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Tebliğe ilk kez "burger" ürünü tanımı ve kriterleri eklenerek burgerin köfte gibi ve köfte kriterlerine uygun olarak üretilmesine yönelik düzenleme getiriliyor. Teknolojik gerekliliğin yanı sıra dolgu maddesi olarak da kullanılabilen diyet liflerinin et ürünlerinde kullanımı kısıtlanıyor.

TÜTSÜLEME İŞLEMİ YASAKLANIYOR

Sabah Gazetesi'nden Rana Büyüktaş'ın haberine göre, et ürünleri üretiminde kullanılan bir işlem basamağı olan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanıyor. Böylece söz konusu ürünlerin alışılmış tat ve aroma özelliğinin korunması sağlanıyor. Sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde fıstık, peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımı yasaklanıyor. Böylece söz konusu ürünlerin "inovatif ürün" olmaktan öte "geleneksel ürün" olarak üretiminin devam etmesi amaçlanıyor.