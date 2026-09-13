Döner, hamburger ve sucukta yasak kararı! Bakanlık kuralları değiştiriyor, işte yeni lezzet şartları
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğine katkı sağlanması, tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği'nde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Yeni tebliğ, "burger" ürünlerinin üretiminden sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde fıstık, peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımının yasaklanmasına kadar birçok düzenlemeyi içeriyor. Düzenlemeyle tebliğ kapsamındaki ürünlerde, kullanılan etten gelen protein ve teknolojisi gereği kullanılması zorunlu olan (süt, yumurta, yoğurt vb.) protein kaynaklı bileşenler dışında, protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçiliyor.
Tebliğe ilk kez "burger" ürünü tanımı ve kriterleri eklenerek burgerin köfte gibi ve köfte kriterlerine uygun olarak üretilmesine yönelik düzenleme getiriliyor. Teknolojik gerekliliğin yanı sıra dolgu maddesi olarak da kullanılabilen diyet liflerinin et ürünlerinde kullanımı kısıtlanıyor.
TÜTSÜLEME İŞLEMİ YASAKLANIYOR
Sabah Gazetesi'nden Rana Büyüktaş'ın haberine göre, et ürünleri üretiminde kullanılan bir işlem basamağı olan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanıyor. Böylece söz konusu ürünlerin alışılmış tat ve aroma özelliğinin korunması sağlanıyor. Sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünlerde fıstık, peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımı yasaklanıyor. Böylece söz konusu ürünlerin "inovatif ürün" olmaktan öte "geleneksel ürün" olarak üretiminin devam etmesi amaçlanıyor.
DÖNER ETİKETLERİNDE ŞEFFAFLIK KARARI
Döner adının etikette, üretim şekline bağlı olarak "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" ve "kıyma döner" şeklinde yazılması zorunlu hale getiriliyor. Et ürünlerinde üretim teknolojisi ve ürün bileşimi gereği kullanılan nişasta, nişasta içeren maddeler, soya ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin amacı dışında (ürün ağırlığını artırmak gibi) kullanılmasını önlemek amacıyla kısıtlayıcı hükümler belirlenerek var olan hükümler detaylandırılıyor.
Mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti (MAKE) kullanılmayan ısıl işlem görmüş kanatlı sucuğuna başta baharat olmak üzere diğer ürün bileşenlerinden taşınan kalsiyumu tespit etmek amacıyla kontrollü deneme üretimleri yapılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kanatlı sucuğunun kalsiyum miktarı 350 mg/kg'dan 400 mg/kg'a çıkarılıyor. Döner, kaplamalı ürünler ve köfte tanımları; kanatlı eti ürünleri ve kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı yapılıyor. Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerinin yağ oranı yüzde 20'den yüzde 15'e indiriliyor.