Başkentte gözlerin Mansur Yavaş'a çevrildiğini belirten A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Kulisler oldukça hareketli, artık gözler Mansur Yavaş'a çevrilmiş durumda. Mansur Yavaş'ın yol ayrımında, çok da uzak olmayan bir tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi bekleniyor. Zaten uzun süredir bir duygusal kopuş yaşanmıştı ve nihayetinde resmi olarak da Mansur Yavaş'ın CHP ile ilişkisini sonlandırması bekleniyor, bunun güçlü bir ihtimal olduğunu ifade edebiliriz." sözleriyle aktardı.

Sürecin nasıl koptuğunu da anlatan İlter Yeşiltaş, "Her şey aslında 9 Eylül'de başladı. Malum 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş tarihi ve 103'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliklerine Mansur Yavaş katılmamıştı ve aynı zamanda Mansur Yavaş o gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. İşte bu görüşme aslında CHP cephesinde bardağı taşıran son damla oldu ve nihayetinde Mansur Yavaş'a hem CHP'nin Grup Başkanı Faik Öztrak hem de CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan peş peşe tepkiler geldi." ifadelerini kullandı. Yavaş'ın kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmamasının parti içinde kabul edilemez bulunduğunu söyleyen Yeşiltaş, bu durumun tepkileri daha da büyüttüğünü dile getirdi.