Mansur Yavaş ipleri kopardı mı? Ankara'da istifa an meselesi
Siyaset gündeminde hareketli günler yaşanırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki kriz derinleşiyor. Yavaş'ın partisinden istifa edeceği yönündeki iddialar Ankara kulislerini hareketlendirirken, kopuşun ardındaki nedenler ve kritik tarihler netleşmeye başladı. Başkentteki son gelişmeleri ve perde arkasında konuşulanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detaylarıyla aktardı.
Başkentte gözlerin Mansur Yavaş'a çevrildiğini belirten A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Kulisler oldukça hareketli, artık gözler Mansur Yavaş'a çevrilmiş durumda. Mansur Yavaş'ın yol ayrımında, çok da uzak olmayan bir tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi bekleniyor. Zaten uzun süredir bir duygusal kopuş yaşanmıştı ve nihayetinde resmi olarak da Mansur Yavaş'ın CHP ile ilişkisini sonlandırması bekleniyor, bunun güçlü bir ihtimal olduğunu ifade edebiliriz." sözleriyle aktardı.
Sürecin nasıl koptuğunu da anlatan İlter Yeşiltaş, "Her şey aslında 9 Eylül'de başladı. Malum 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş tarihi ve 103'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliklerine Mansur Yavaş katılmamıştı ve aynı zamanda Mansur Yavaş o gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. İşte bu görüşme aslında CHP cephesinde bardağı taşıran son damla oldu ve nihayetinde Mansur Yavaş'a hem CHP'nin Grup Başkanı Faik Öztrak hem de CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan peş peşe tepkiler geldi." ifadelerini kullandı. Yavaş'ın kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmamasının parti içinde kabul edilemez bulunduğunu söyleyen Yeşiltaş, bu durumun tepkileri daha da büyüttüğünü dile getirdi.
YAVAŞ'TAN 'SİYASİ REST' ÇIKIŞI
Kendisinden beklenen adımlara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tavrına değinen İlter Yeşiltaş, "Mansur Yavaş malum Yeni Parti ile CHP arasında tarafsız bir bölgede bulunuyor, bir denge siyaseti izliyor aslında ve buna yönelik gelen eleştirilerle ilgili de, 'Eğer bu tutumum iki genel merkez tarafından rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan çekinmem' dedi. Yani bir siyasi rest, Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırabileceğinin mesajını verdi." sözleriyle aktardı. Yeşiltaş, bu mesajın her iki merkeze de gönderildiğini ve Yavaş'ın yoluna bağımsız olarak devam edebileceğinin konuşulmaya başlandığını belirtti.
DİSİPLİN SÜRECİ Mİ, İSTİFA MI?
Kulislerde istifanın ne zaman gerçekleşeceğine dair soruların gündemde olduğunu vurgulayan İlter Yeşiltaş, "Şimdi bu ayın sonunda 25-27 Eylül'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle Bolu'da kamp yapacak. Kampın hemen ardından da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde belediye başkanları toplantısı var. O belediye başkanları toplantısına haliyle, şu anda CHP üyesi olduğu için Mansur Yavaş da davet edilecek. Eğer Mansur Yavaş bu davete icabet etmezse, yani belediye başkanları toplantısına katılmazsa, Mansur Yavaş ile ilgili bir disiplin sürecinin başlatılabileceği şeklinde iddialar dillendiriliyor ve hatta milletvekillerinin Mansur Yavaş'ın bu tutumundan oldukça rahatsız oldukları ifade ediliyor." ifadelerini kullandı. Parti içindeki bazı vekillerin 'Mansur Yavaş ihraç edilmelidir' şeklinde cümleler kurduğunun altını çizen İlter Yeşiltaş, "Ancak Mansur Yavaş'ın belediye başkanları toplantısını beklemeden Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme olasılığının yüksek bir ihtimal olduğunu ifade edebiliriz." sözleriyle aktardı.
CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDAN VAZGEÇEBİLİR
Son olarak Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin iddialara da değinen İlter Yeşiltaş, "Hatta kulislerde CHP ile yeni parti yönetimlerinin uzlaşıdan uzak tutumları nedeniyle Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı planından da önümüzdeki süreçte vazgeçebileceği de ifade ediliyor. Kulisler oldukça hareketli, biz de her iki tarafın, her iki partinin ve Mansur Yavaş cephesinin nabzını tutmaya çalışıyoruz. Son durum şu anda bu şekilde." ifadelerini kullandı.