Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten "Ailem Güvende" operasyonu açıklaması! 5 il merkezli soruşturmada 162 şüpheli
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan “Ailem Güvende” operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemlerin sürdüğünü açıkladı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulurken, sosyal medya hesapları ve internet siteleri hakkında erişim engeli uygulandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ile 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda çocukları, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarıyla birlikte "Ailem Güvende" operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Beş il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemlerin devam ettiği bilgisini paylaştı.
EŞ ZAMANLI GÖZALTI, ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ
Soruşturmalar kapsamında fuhşa aracılık ettiği veya yer temin ettiği öne sürülen kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelendi.
Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarının ardından eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı.