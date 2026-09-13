İstanbul Sultangazi'de düğün öncesi gelin alma sırasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga sırasında bir kişinin karşı tarafa uçarak tekme attığı anlar cep telefonu kameralarına yansırken, tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri biber gazı kullandı.

Olay, akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 14. Sokak'ta meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma merasimi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların birbirine girdiği kavga büyüyünce çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında bir kişinin karşı tarafa uçarak tekme attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri tarafları ayırmak için müdahalede bulunurken kavganın devam etmesi üzerine biber gazı kullandı. Taraflar arasındaki kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.