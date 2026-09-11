Hakan Fidan, Al Suud ile telefonda görüştü! Bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı.