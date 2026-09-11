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Hakan Fidan, Al Suud ile telefonda görüştü! Bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hakan Fidan, Al Suud ile telefonda görüştü! Bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırıları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Doğu-Batı boru hattının saldırıların ardından tedbiren kapatıldığını bildirmişti.

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