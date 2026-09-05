İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, internet kafenin camlarına silahla ateş açarak kaçtı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinde maddi hasar oluştu.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından internet kafeye silahlı saldırı düzenlendi.

İş yerinin camlarına silahla ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken internet kafede maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin saldırıyla ilgili incelemesi sürüyor.

CAMLARA ATEŞ AÇIP KAÇTI

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'ndeki V Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi, internet kafenin camlarına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

MAHALLE SAKİNLERİ İHBARDA BULUNDU

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, internet kafede ve çevresinde inceleme yaptı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İş yerinin camlarında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.