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AK Parti'de kritik MKYK! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye mi geçiyor?

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AK Parti'de kritik MKYK! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye mi geçiyor?

AK Parti MKYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Ankara'da toplanıyor. Gündemde siyaset, ekonomi ve dış politika başlıkları var. Toplantının dikkat çeken gündemlerinden biri ise Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye katılacağı iddiası. A Haber muhabiri Abdullah Ünver, kritik toplantının ayrıntılarını aktardı.

Başkent Ankara'da bugün kritik bir mesai gerçekleşiyor. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Terörsüz Türkiye sürecinden kiralık konut düzenlemelerine, Orta Vadeli Program değerlendirmesinden dış politikadaki sıcak gelişmelere kadar geniş bir gündemin ele alınacağı toplantının ayrıntılarını A Haber muhabiri Abdullah Ünver aktardı.

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE SAHA ÇALIŞMALARI MASADA

Toplantının en kritik gündem maddelerine dikkat çeken A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "Ankara'da bugün gündem oldukça sıcak. MKYK toplantısı, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Oldukça önemli, kritik konu başlıkları var. O başlıklardan biri de belki de en önemlisi 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. Başkan Erdoğan, teşkilatlardan gelen geri dönüşleri orada dinleyecek ve yeni talimatlarını verecek. Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmıştı, o toplantının sonuçları da değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

Parti teşkilatlarının sahaya inmesi yönündeki planlamaların da ele alınacağını belirten Ünver, "Başkan Erdoğan, parti çalışmalarına ilişkin yeni talimatlarını o kurulda vermiş olacak. Özellikle yaz aylarında vatandaşlara birebir temas edilmesi noktasında yeni talimatlarının olmasını bekliyoruz. 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' olacak. Bakanlar, ilçe başkanları, il başkanları, bütün teşkilat mensupları komple, hepsi birlikte Türkiye'nin farklı noktalarında sahaya inecekler ve vatandaşın görüşleri dinlenecek" sözleriyle toplantının saha ayağına işaret etti.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

KİRALIK KONUT DÜZENLEMESİ VE EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Ekonomi ve sosyal politikalar başlığında önemli değerlendirmelerin yapılacağını aktaran Ünver, "MKYK'da konuşulacak önemli konu başlıklarından biri de sosyal konut projeleri ve kiralık konut konusuna değinmişti Başkan Erdoğan. Kiralık konut çalışmasının sadece İstanbul ile sınırlı kalmaması yönünde bazı görüşler vardı, o da bu toplantıda konuşulacak. Orta Vadeli Ekonomik Program açıklanmıştı, onun da sonuçları bu toplantıda değerlendirilmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

DIŞ POLİTİKADAKİ SICAK GELİŞMELER VE BÖLGESEL GERİLİM

Toplantıda sadece iç siyasetin değil, küresel krizlerin de gündemde yer bulacağını vurgulayan muhabir Ünver, "Sadece iç siyaset değil dış politikada da önemli konular var, onların da değerlendirilmesini bekliyoruz. İsrail'in bölgedeki saldırıları devam ediyor, Rusya-Ukrayna savaşında gerilim artıyor; bunların da toplantıda değerlendirilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Kulislere yansıyan yeni geçiş iddialarını da aktaran Abdullah Ünver, "Önemli bir iddia vardı, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye katılacağı yönünde bazı iddialar var. O da bugün gerçekleşmiş olacak mı, hep birlikte bakmış olacağız. CHP'den geçtiğimiz aylarda istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın henüz siyasi geleceği belirsizliğini koruyorken, Foça Belediye Başkanı Fıçı'nın da bugün AK Parti'ye katılacağı yönünde bazı iddialar var, onları da takip ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Foça Belediye Başkanı AK Partiye mi geçiyor?Foça Belediye Başkanı AK Partiye mi geçiyor? FOÇA BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

AK Parti'de kritik MKYK! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? - 1

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