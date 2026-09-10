Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
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Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, yürütülen soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Tançalan’ın cezaevine gönderilmesinin ardından soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eşi Çağla Öz de gözaltına alındı.
Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Tançalan, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi hakkında da işlem başlatıldı.
EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma Tançalan'ın tutuklanmasıyla sınırlı kalmadı. Soruşturma devam ederken Tançalan'ın eşi Çağla Öz de gözaltına alındı.