-°C
CANLI YAYIN

Türkiye'den soykırım yanlısı şarkıcıya tokat gibi karar: Emma Shapplin'in İstanbul konseri iptal edildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türkiye'den soykırım yanlısı şarkıcıya tokat gibi karar: Emma Shapplin'in İstanbul konseri iptal edildi

Fransız soprano Emma Shapplin'in 29 Eylül'de İstanbul'da vermesi planlanan konser organizasyonu, sanatçının işgalci İsrail rejimine verdiği açık destek ve skandal açıklamaları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamen iptal edildi. Gazze'deki soykırım sürerken Tel Aviv'e moral ziyaretinde bulunan Fransız şarkıcıya Türkiye'nin kapıları kapatıldı.

Katil İsrail'in Gazze'de on binlerce masum sivili katlettiği soykırım operasyonları aralıksız devam ederken, Fransız sanatçı Emma Shapplin'in Tel Aviv'i ziyaret ederek İsrail yönetimine destek verdiği ortaya çıktı.

Shapplin'in, işgal rejiminin saldırılarını meşrulaştıran skandal beyanları ve İsrail'e yönelik kesintisiz desteği, Türk kamuoyunda ve müzikseverler arasında sert tepkilere yol açtı.

Türkiye'den soykırım yanlısı şarkıcıya tokat gibi karar: Emma Shapplin'in İstanbul konseri iptal edildi - 1

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN GEÇİT YOK: KONSER PROGRAMDAN ÇIKARILDI

Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, Gazze'deki insanlık suçlarına açıkça arka çıkan Fransız soprano Shapplin'in 29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan konserinin iptal edilmesine karar verdi. Konser, resmi etkinlik takviminden de çıkarıldı.

#Emma Shapplin #Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Hakan Fidan Ankara'da Esad Hasan Şeybani ile görüştü
Sonraki Haber
Hakan Fidan Ankara'da Esad Hasan Şeybani ile görüştü
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın