Türkiye'den soykırım yanlısı şarkıcıya tokat gibi karar: Emma Shapplin'in İstanbul konseri iptal edildi

Fransız soprano Emma Shapplin'in 29 Eylül'de İstanbul'da vermesi planlanan konser organizasyonu, sanatçının işgalci İsrail rejimine verdiği açık destek ve skandal açıklamaları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamen iptal edildi. Gazze'deki soykırım sürerken Tel Aviv'e moral ziyaretinde bulunan Fransız şarkıcıya Türkiye'nin kapıları kapatıldı.