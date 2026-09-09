Çanakkale'de iğrenç olay! İş adamı otelde 2 erkek çocukla basıldı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, iddiaya göre 2 erkek çocukla otel odasında uygunsuz şekilde bulunan iş adamı Ş.T. tutuklandı.
Olay, 7 Ağustos günü Gelibolu ilçesindeki bir otelde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İş adamı Ş.T. (69), iddiaya göre otel odasında 15 yaşında 2 çocukla bulunduğu sırada, polis ekiplerine gelen ihbar üzerine yakalandı. Ş.T., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ş.T., cezaevine sevk edildi.
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