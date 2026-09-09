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Koçyiğitler köyündeki yangının altından infaz çıktı! Yaşlı çiftin vücutlarında kurşun izi bulundu

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Koçyiğitler köyündeki yangının altından infaz çıktı! Yaşlı çiftin vücutlarında kurşun izi bulundu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yanan evde cesetleri bulunan Ağa ve Hayriye Üykü’nün yapılan otopsilerinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. İncelemede evdeki bazı ziynet eşyaları ve altınların kayıp olduğu belirlendi.

Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil bir evde dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü'nün cansız bedenleri bulundu. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

ALTINLAR VE DEĞERLİ EŞYALAR KAYIP

Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsi işlemlerinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurularak öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu saptandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Elazığ #Cinayet
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