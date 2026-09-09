Koçyiğitler köyündeki yangının altından infaz çıktı! Yaşlı çiftin vücutlarında kurşun izi bulundu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yanan evde cesetleri bulunan Ağa ve Hayriye Üykü’nün yapılan otopsilerinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. İncelemede evdeki bazı ziynet eşyaları ve altınların kayıp olduğu belirlendi.