İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), orman yangınlarına ilişkin iddialarla ilgili, "Orman yangınlarına müdahalede araç, gereç ve donanımın yetersiz olduğu iddiaları tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan orman yangınlarına müdahalede araç, gereç ve donanımın yetersiz olduğu iddiaları tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava ve kara filosuna sahiptir. 2026 yılı itibarıyla Yeşil Vatan'ın korunması amacıyla filo gücümüz 161 hava aracı (28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA) ile 5 bin 600 kara aracına, personel sayımız 28 bine ulaşmıştır. Antalya, Adana ve Mersin'deki yangınlara da toplam 8 uçak, 26 helikopter, 344 arazöz, 15 iş makinesi, 1878 personel ile yüksek bir koordinasyon içinde müdahale edilmektedir" denildi.

"MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA YÖNELİK YASAL İŞLEM BAŞLATILDI"

Açıklamada ayrıca, "Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Antalya Aksu'daki yangının enerjisi düşürülmüştür. Adana Kozan'da devam eden yangına ise müdahaleler devam etmektedir. Ekiplerimiz, yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Ortaya atılan bu tür asılsız iddia ve dezenformasyonlar, kamuoyunu yanıltmanın yanı sıra Yeşil Vatan'ı korumak adına alevlerle canla başla mücadele eden ekiplerimizin sahadaki özverili çabalarına da büyük zarar vermektedir. Yürütülen amansız mücadeleyi ve kahraman personelimizin emeğini hedef alan manipülatif paylaşımlara yönelik gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun yalnızca ilgili resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.