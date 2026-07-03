DMM'den "ASELSAN Amerikan fonuna satılıyor" iddialarına yalanlama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan "ASELSAN’ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddialarını yalanladı.

Türk savunma sanayisinin dev ismi ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına dair sosyal medyada ve bazı basın mecralarında yer alan iddialar, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Yapılan açıklamada, ASELSAN'ın Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olduğu vurgulanarak, stratejik öneme sahip bu milli değerin yabancı bir şirkete satılmasının veya devredilmesinin asla söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan 'ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına' dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan paylaşım