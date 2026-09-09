X isimli sosyal medya platformunda "Metropol Medya" adlı hesap tarafından, kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen kişinin görüntülerine benzer şekilde, "Vanlı bir iş insanı" olduğu belirtilen bir kişinin yürürken kendisini kayda aldırdığı görüntüler paylaşıldı.

Söz konusu paylaşım üzerine yapılan çalışmalarda, görüntülerdeki kişinin 1965 Erciş doğumlu Ali Haydar Kurum olduğu tespit edildi. Kurum'un İstanbul'un Pendik ilçesinde ikamet ettiği belirlenirken, yapılan sorgulamalarda emniyet kayıtlarında çok sayıda şüpheli olay kaydının bulunduğu görüldü.

11 OLAY KAYDI

Kayıtlarda Kurum hakkında; güveni kötüye kullanma, TCK'nın 191. maddesi kapsamındaki suçlar, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret başta olmak üzere çeşitli suçlara ilişkin 11 olay kaydı bulunduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan görüntülere ilişkin Ali Haydar Kurum hakkında soruşturma başlattı.

Sosyal medya paylaşımının içeriği üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TCK'nın 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.