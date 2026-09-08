Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı: Savcılık ifadesinde lüks yaşamına ilişkin ne söyledi?
Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Lüks yaşantısı, dikkat çeken düğünü ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Tançalan'ın savcılıkta verdiği ifadenin tüm ayrıntılarına ahaber.com.tr ulaştı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
İfadesinin ardından bu kez "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TANÇALAN'IN LÜKS YAŞAMINA İLİŞKİN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Tançalan'ın sosyal medyada sergilediği lüks yaşamı, Dubai'deki şirketi, araçları, taşınmazları ve görkemli düğününde takılan yüksek tutarlı ziynet eşyalarına ilişkin savcılık ifadesine ahaber.com.tr ulaştı.
"DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR KİRALIKTI, SONRA İADE ETTİK"
"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan, savcılık ifadesinde hakkındaki iddialara ilişkin savunma yaptı. Tançalan, düğününde takılan yüksek miktardaki altınların emanet olduğunu ve düğün masraflarının sponsorlar tarafından karşılandığını öne sürdü.
Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve kollukta daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek, eşi Çağla Öz'ün sosyal medyada tanınan bir kişi olduğunu ve paylaşımlarının etkileşim amacı taşıdığını savundu. Paylaşımlarının çoğunun ironi olduğunu belirten Tançalan, mafyavari olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini ve devlet kurumlarına zarar verecek herhangi bir eylemde bulunmadığını söyledi.
Düğün masraflarının sponsorlar aracılığıyla karşılandığını öne süren Tançalan, İstanbul'daki nişan ve Van'daki düğünde eşi Çağla Öz'e takılan takı setleri, bilezikler ve diğer altınların Kahvecioğlu Kuyumculuk'un sahibi Veysi Kahvecioğlu'ndan emanet olarak alındığını iddia etti.
Maddi durumunun söz konusu altınları satın almaya elvermediğini belirten Tançalan, eski eşiyle mal paylaşımı ve nafaka davasının devam ettiğini, yaklaşık bir yıldır nafaka ödeyemediğini ve düğün için birçok arkadaşından borç aldığını ifade etti.
Tançalan, altınların kuyumcu tarafından firma reklamı amacıyla getirildiğini ve düğün sonrasında geri götürüldüğünü öne sürerek, "Firma reklamlarını yapmak amacıyla altınları vantuz içerisinde getirdi, kendi ekipleri takıp çıkardı ve sonrasında altınları geri götürdüler. Diğer çeyrek ve yarım altınlar ise akrabalarımızın taktığı hediyelerdir. Altınları düğünden sonra iade ettik." dedi.
Sosyal medyada eşi için 33 kına kıyafeti ve 18 gelinlik, kendisi için ise 25 özel takım hazırlandığı yönündeki iddialara da değinen Tançalan, bunların Soner Yılmaz isimli firmanın reklam sponsorluğu kapsamında hazırlanan haberlerden ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını savundu.
POLİS EKİPLERİYLE ÇEKİLEN VİDEOYA İLİŞKİN SAVUNMA
Düğün günü polis ekipleriyle yaşanan ve sosyal medyada gündem olan görüntülere ilişkin de ifade veren Tançalan, düğün öncesinde olası bir sorun yaşanabileceğine dair duyum aldığını belirtti. Eşi Çağla Öz'ün bu nedenle sık sık panik atak geçirdiğini öne süren Tançalan, düğün salonu sahibinden gerekli güvenlik önlemlerini almasını istediğini ve salonun polis ekipleri tarafından da kontrol edildiğini söyledi.
Tançalan, düğün sırasında dışarıda bulunan polis memurlarına teşekkür etmek amacıyla yanlarına gittiğini belirterek, görüntülerinin kendisinin izni ve bilgisi olmadan çekildiğini savundu.
Polis memurlarına herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduğunu ifade eden Tançalan, "Kesinlikle kendilerini rencide etmek veya emniyet teşkilatını küçük düşürmek gibi bir amacım yoktu. Eylemimi sosyal medyada farklı yöne çektiler. Devletimizin herhangi bir kurumunu aşağılama kastım yoktur. Bu videoyu çeken ve paylaşan kişilerden şikâyetçiyim." dedi.