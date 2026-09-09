Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana gelen olayda tatil amacıyla gelen 58 yaşındaki İngiltere vatandaşı Stephen Kerr ile otel çalışanları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından Kerr'in otelin lobisinde asılı bulunan Türk bayrağına tükürdüğü öne sürüldü. Olayı gören otel çalışanları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine otele gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Kerr'i gözaltına aldı.