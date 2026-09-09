Antalya'da skandal olay! Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İngiliz turist, otel çalışanlarıyla tartışmasının ardından lobide asılı bulunan Türk bayrağına tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan turist, çıkarıldığı mahkemece “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana gelen olayda tatil amacıyla gelen 58 yaşındaki İngiltere vatandaşı Stephen Kerr ile otel çalışanları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın ardından Kerr'in otelin lobisinde asılı bulunan Türk bayrağına tükürdüğü öne sürüldü. Olayı gören otel çalışanları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine otele gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Kerr'i gözaltına aldı.
İNGİLİZ TURİST TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyette tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Stephen Kerr, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Kerr, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı.
Kerr, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.