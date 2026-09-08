“Zengine dokunulmuyor” algısı çöktü! İş dünyasının tanınmış isimleri hakkında adli işlem
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması iş dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerine uzandı. 7 Ağustos’tan bu yana üç dalga halinde düzenlenen operasyonlarda holding yöneticileri, sanayiciler ve şirketlerle bağlantılı çok sayıda isim hakkında adli işlem yapıldı. Son olarak Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar’ın teslim olmasıyla 3. dalgada gözaltı sayısı 19’a yükseldi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Türkiye'de zaman zaman dile getirilen "Adalet yalnızca garibana işler, zengine dokunulmaz" algısını boşa çıkaran operasyonlardan biri daha Ankara'da gerçekleştirildi.
FUHUŞ OPERASYONLARI HOLDİNG YÖNETİCİLERİNE KADAR UZADI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, Başkent'in en köklü iş insanı ailelerinin çocuklarından holding yöneticilerine, Borsa İstanbul'daki şirketlerin patronlarından cemiyet hayatının tanınmış isimlerine kadar uzanan geniş bir çevre hakkında adli işlem yapıldı.
CEMİYET HAYATININ TANINAN İSİMLERİNE GÖZALTI
7 Ağustos'tan itibaren üç dalga hâlinde gerçekleştirilen operasyonlar, soruşturmanın kişilerin ekonomik veya sosyal konumuna bakılmaksızın yürütüldüğünü ortaya koydu. Özellikle 3. dalgada Ankara'nın sanayi, perakende, beton, inşaat, gastronomi, yayıncılık ve cemiyet hayatında bilinen çok sayıda isim gözaltına alındı. Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar'ın da emniyete teslim olmasıyla 3. dalgada gözaltındaki şüpheli sayısı 19'a yükselirken; 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İŞTE İSİM İSİM LİSTE
- 1- Baran YAZICI – Tutuklandı
- 2- Barış GÖKMEN – Tutuklandı
- 3- Berk DELİBAŞ – Tutuklandı
- 4- Cansu SARİ – Firari
- 5- Elif BEYHAN – Tutuklandı
- 6- Elif Nur AKGÜL – Tutuklandı
- 7- Elif YILDIRIM – Tutuklandı
- 8- Emre Anıl YILDIRIM – Tutuklandı
- 9- Emre EVREN – Tutuklandı
- 10- Enes GÜLGÜL – Tutuklandı
- 11- Kahraman ÇELİK – Tutuklandı
- 12- Mahir SATIŞ – Tutuklandı
- 13- Mehmet Ali KARDAM – Tutuklandı
- 14- Mine ALP – Adli kontrol
- 15- Muharrem DİVLEK – Firari
- 16- Murat ÇINAR – Tutuklandı
- 17- Orbay Gökhan DEMİR – Tutuklandı
- 18- Reyhan Çağla BAYKAM – Tutuklandı
- 19- Sabri Berkan BAYKAM – Tutuklandı
- 20- Serhan KIZILMEŞE – Tutuklandı
- 21- Uğur Hakan ALP – Adli kontrol
KİMSENİN SOYADI DA SERVETİ DE KALKAN OLMADI
Soruşturmanın açık kaynaklara yansıyan iş dünyası profilleri dikkat çekici. Dosyada PETLAS-AKO Grup, Alves Kablo, Kutup Şirketler Grubu, KAM Ankara Beton, Alp Holding ve Gökmen Holding gibi Türkiye ve Ankara iş dünyasında bilinen yapılarda yönetici veya aile mensubu olan kişiler bulunuyor.
Şüphelilerden bazılarının yüz milyonlarca liralık sermayeye sahip şirketlerin sahibi veya yöneticisi konumunda bulunması, bazılarının köklü iş insanı ailelerinden gelmesi, bazılarının ise Ankara cemiyet hayatında yıllardır tanınması yürütülen adli işlemlere engel olmadı.
KUTUP'UN ÜÇÜNCÜ KUŞAĞI SERHAN KIZILMEŞE
Operasyonların 3. dalgasında gözaltına alınan Serhan Kızılmeşe, Ankara'nın köklü elektronik ve beyaz eşya şirketlerinden Kutup Şirketler Grubu'nun üçüncü kuşak temsilcisi.
Kutup'un ikinci kuşakta Erhan Kızılmeşe liderliğinde büyüdüğü, Serhan Kızılmeşe'nin ise 2018'de şirkete katılarak özellikle e-ticaret yatırımlarında görev aldığı belirtiliyor.
Serhan Kızılmeşe'nin babası Erhan Kızılmeşe, Ankara iş dünyasının uzun yıllardır bilinen isimlerinden. Geçmişte ATO başkanlığı yarışında da adı öne çıkan Kızılmeşe ailesi, Ankara'daki geniş elektronik perakende ağıyla tanınıyor.
Kutup'un Ankara'da 52 mağazayla faaliyet gösterdiği, Samsung başta olmak üzere Bosch, LG, Apple ve diğer global markaların satışının yapıldığı belirtiliyor. Ankara'nın birçok önemli AVM'sinde Kutup markalı Samsung yetkili bayileri bulunuyor.