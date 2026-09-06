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Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga: 17 gözaltı 4 firari

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga: 17 gözaltı 4 firari

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürüklediği değerlendirilen kişi, çevre ve mekânlara yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon başlattı.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 17'i gözaltına alınırken 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga: 17 gözaltı 4 firari - 1

ÜÇÜNCÜ DALGADA 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda Serhan Kızılmeşe, Uğur Hakan Alp, Mine Alp, Orbay Gökhan Demir, Reyhan Çağla Baykam, Baran Yazıcı, Berk Delibaş, Elif Beyhan, Emre Evren, Emre Anıl Yıldırım, Enes Gülgül, Mahir Satış, Elif Yıldırım, Elif Nur Akgül ve Kahraman Çelik, SAbri Berkan Baykam ve Murat Çınar gözaltına alındı.

Muharrem Divlek, Barış Gökmen, Mehmet Ali Kardam ve Cansu Sarı'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

FİRARİLERİN MALVARLIKLARINA TEDBİR DEĞERLENDİRİLİYOR

Firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar ilgili kolluk birimleri tarafından sürdürülürken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca firari şüphelilerin malvarlıkları hakkında tedbir uygulanmasına yönelik hukuki süreç değerlendiriliyor.

Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga: 17 gözaltı 4 firari - 2

ARAMALARDA UYUŞTURUCU VE İLAÇ BULUNDU

Reyhan Çağla Baykam'ın evinde yapılan aramada esrar ve sentetik uyuşturucu bulundu.

Emre Evren ile Enes Gülgül'ün evlerinde kokain, Kahraman Çelik'in evinde ise kırmızı reçeteli ilaçlar ele geçirildi.

Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga: 17 gözaltı 4 firari - 3

SORUŞTURMANIN İLK DALGASI 7 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürükleyen kişi ve mekânlara yönelik soruşturması, 7 Ağustos 2026'da 14 şüpheli hakkında başlatıldı.

İlk iki dalgada elde edilen ifadeler, dijital materyaller, biyolojik incelemeler ve diğer deliller doğrultusunda soruşturma yeni isimlere doğru genişletildi.

İlk dalgada Alper Kocatüfek, Elifcan Uçak, Atilla Yıldırım, Tufan Bağcı, Burçin Baysal, Celal Aksoy, İsa Hastürk, Mustafa Karlıdağ, Deniz Karamercan, Nur Kandemir ve Nazlı Gür Demir tutuklandı.

Halil İbrahim Yavuz hakkında adli kontrol kararı verilirken Emre Fırat ile Boran Rahmi Yıldırım firari olarak aranmaya başlandı.

Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga: 17 gözaltı 4 firari - 4

İLK DALGADA 8 ŞÜPHELİDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından iletilen raporlara göre ilk dalgada 8 şüphelinin biyolojik örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi.

Alper Kocatüfek ile Mustafa Karlıdağ'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin bulundu.

Tufan Bağcı'nın idrar ve saçında esrar, kokain ve sentetik kannabinoid; Burçin Baysal'ın idrar ve saçında ise kokain ve sentetik kannabinoid tespit edildi.

Elifcan Uçak ile Atilla Yıldırım'ın saçlarında kokain, Deniz Karamercan'ın idrarında kokain, Nazlı Gür Demir'in saçında ise kokain ve metamfetamin bulundu.

Adli kontrol kararı verilen Halil İbrahim Yavuz'un kan ve idrarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı.

Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga: 17 gözaltı 4 firari - 5

İKİNCİ DALGADA MEKâNLAR DA MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturmanın 16 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen ikinci dalgasında, uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleriyle bağlantıları araştırılan kişilerin yanı sıra bazı eğlence ve yeme-içme mekânlarının işletmecileri ve ilgilileri de soruşturmaya dâhil edildi.

İkinci dalgada Abdulkadir Özcan, Boran Aydoğmuş, Dilan Çakan, Eda Demirel, Engin Çakan, Erdi Limon, Fahrettin Aktaş, Fulya Önder, Mehmet Emin Akkuş, Melis Daltaban, Özge Ünal, Senem Özsüer, Serhat Güneş, Sinem Kıyamçiçek ve Tanju Tizci tutuklandı.

Soruşturmanın mekânlar ayağında Koray Alkan, Hüseyin Berk Emhan ve Alp Atak tutuklanırken Muammer Altaş, Hakan Emhan, Kaan Var, Mehmet Demirci ve Öncü Şahin hakkında adli kontrol kararı verildi.

Murat Oral ve Yaşar Tizci firari olarak aranmaya başlanırken soruşturmanın devamında Cem Tekinoğlu, Cansın Özdeş ve Siyabend Aydın da tutuklandı.

Volkan Tümer hakkında da adli kontrol kararı verildi. Böylece ikinci dalgada 21 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise firari olarak aranmaya başlandı.

Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga: 17 gözaltı 4 firari - 6

İKİNCİ DALGADA 10 POZİTİF SONUÇ

İkinci dalga kapsamında şüphelilerden alınan biyolojik örneklerin incelenmesi sonucunda 10 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi.

Boran Aydoğmuş ile Engin Çakan'ın idrarında kokain metabolitleri; Dilan Çakan, Eda Demirel, Fahrettin Aktaş ve Sinem Kıyamçiçek'in saçlarında kokain bulundu.

Erdi Limon, Mehmet Emin Akkuş ve Serhat Güneş'in kan ve idrarında kokain; Abdulkadir Özcan'ın kan ve idrarında ise esrar etken maddesi THC-COOH tespit edildi.

Adli kontrol kararı verilen Volkan Tümer'in kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadı.

TOPLAM 64 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Üçüncü dalga operasyonla birlikte soruşturma kapsamında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 64'e yükseldi.

KİŞİ, ÇEVRE VE MEKâN BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın yalnızca uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişilere yönelik olmadığı belirtildi.

Gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına özendirdiği ve bu ortamların oluşmasına imkân sağladığı değerlendirilen kişi, çevre ve mekânlar arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik kapsamlı çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturmada elde edilecek yeni deliller doğrultusunda yeni şüpheli ve adreslere yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.

UYUŞTURUCU-FUHUŞ OPERASYONLARI

Dalga Tarih İsim Durum ATK / Mekân / Ek Bilgi
1. Dalga 7 Ağustos 2026 Alper KOCATÜFEK Tutuklu Kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi.
1. Dalga 7 Ağustos 2026 Elifcan UÇAK Tutuklu Saç örneğinde kokain tespit edildi.
1. Dalga 7 Ağustos 2026 Atilla YILDIRIM Tutuklu Saç örneğinde kokain tespit edildi.
1. Dalga 7 Ağustos 2026 Tufan BAĞCI Tutuklu İdrar ve saç örneklerinde esrar, kokain ve sentetik kannabinoid tespit edildi.
1. Dalga 7 Ağustos 2026 Burçin BAYSAL Tutuklu İdrar ve saç örneklerinde kokain ve sentetik kannabinoid tespit edildi.
1. Dalga 7 Ağustos 2026 Celal AKSOY Tutuklu
1. Dalga 7 Ağustos 2026 Halil İbrahim YAVUZ Adli kontrol Kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilaç etken maddesi tespit edilmedi.
1. Dalga 7 Ağustos 2026 İsa HASTÜRK Tutuklu
1. Dalga 7 Ağustos 2026 Mustafa KARLIDAĞ Tutuklu Kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi.
1. Dalga 7 Ağustos 2026 Deniz KARAMERCAN Tutuklu İdrar örneğinde kokain tespit edildi.
1. Dalga 7 Ağustos 2026 Nur KANDEMİR Tutuklu
1. Dalga 7 Ağustos 2026 Nazlı Gür DEMİR Tutuklu Saç örneğinde kokain ve metamfetamin tespit edildi.
1. Dalga 7 Ağustos 2026 Emre FIRAT Firari
1. Dalga 7 Ağustos 2026 Boran Rahmi YILDIRIM Firari
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Abdulkadir ÖZCAN Tutuklu Kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesi THC-COOH tespit edildi.
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Boran AYDOĞMUŞ Tutuklu İdrar örneğinde kokain metabolitleri metilekgonin ve benzoilekgonin tespit edildi.
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Dilan ÇAKAN Tutuklu Saç örneğinde kokain tespit edildi.
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Eda DEMİREL Tutuklu Saç örneğinde kokain tespit edildi.
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Engin ÇAKAN Tutuklu İdrar örneğinde kokain metabolitleri metilekgonin ve benzoilekgonin tespit edildi.
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Erdi LİMON Tutuklu Kan ve idrar örneklerinde kokain tespit edildi.
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Fahrettin AKTAŞ Tutuklu Saç örneğinde kokain tespit edildi.
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Fulya ÖNDER Tutuklu
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Mehmet Emin AKKUŞ Tutuklu Kan ve idrar örneklerinde kokain tespit edildi.
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Melis DALTABAN Tutuklu
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Özge ÜNAL Tutuklu
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Senem ÖZSÜER Tutuklu
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Serhat GÜNEŞ Tutuklu Kan ve idrar örneklerinde kokain tespit edildi.
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Sinem KIYAMÇİÇEK Tutuklu Saç örneğinde kokain tespit edildi.
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Tanju TİZCİ Tutuklu
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Volkan TÜMER Adli kontrol Kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmedi.
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Yaşar TİZCİ Firari
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Koray ALKAN Tutuklu Mekân: La Notte
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Muammer ALTAŞ Adli kontrol Mekân: Fado
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Hüseyin Berk EMHAN Tutuklu Mekân: İcaz
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Alp ATAK Tutuklu Mekân: İcaz
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Hakan EMHAN Adli kontrol Mekân: İcaz
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Kaan VAR Adli kontrol Mekân: Hausa Lunch
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Mehmet DEMİRCİ Adli kontrol Mekân: Hausa
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Murat ORAL Firari Mekân: Pearl Steakhouse
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Öncü ŞAHİN Adli kontrol Mekân: Pearl Steakhouse
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Cem TEKİNOĞLU Tutuklu
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Cansın ÖZDEŞ Tutuklu Gözaltı tarihi: 17 Ağustos 2026
2. Dalga 16 Ağustos 2026 Siyabend AYDIN Tutuklu Gözaltı tarihi: 18 Ağustos 2026
3. Dalga 5 Eylül 2026 Serhan KIZILMEŞE Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Uğur Hakan ALP Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Mine ALP Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Orbay Gökhan DEMİR Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Reyhan Çağla BAYKAM Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Baran YAZICI Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Berk DELİBAŞ Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Elif BEYHAN Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Emre EVREN Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Emre Anıl YILDIRIM Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Enes GÜLGÜL Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Mahir SATIŞ Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Elif YILDIRIM Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Elif Nur AKGÜL Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Kahraman ÇELİK Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Muharrem DİVLEK Firari
3. Dalga 5 Eylül 2026 Barış GÖKMEN Firari
3. Dalga 5 Eylül 2026 Sabri Berkan BAYKAM Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Mehmet Ali KARDAM Firari
3. Dalga 5 Eylül 2026 Murat ÇINAR Gözaltında
3. Dalga 5 Eylül 2026 Cansu SARI Firari

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