SORUŞTURMANIN İLK DALGASI 7 AĞUSTOS'TA BAŞLADI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürükleyen kişi ve mekânlara yönelik soruşturması, 7 Ağustos 2026'da 14 şüpheli hakkında başlatıldı. İlk iki dalgada elde edilen ifadeler, dijital materyaller, biyolojik incelemeler ve diğer deliller doğrultusunda soruşturma yeni isimlere doğru genişletildi. İlk dalgada Alper Kocatüfek, Elifcan Uçak, Atilla Yıldırım, Tufan Bağcı, Burçin Baysal, Celal Aksoy, İsa Hastürk, Mustafa Karlıdağ, Deniz Karamercan, Nur Kandemir ve Nazlı Gür Demir tutuklandı. Halil İbrahim Yavuz hakkında adli kontrol kararı verilirken Emre Fırat ile Boran Rahmi Yıldırım firari olarak aranmaya başlandı.

İLK DALGADA 8 ŞÜPHELİDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ Adli Tıp Kurumu tarafından iletilen raporlara göre ilk dalgada 8 şüphelinin biyolojik örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Alper Kocatüfek ile Mustafa Karlıdağ'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin bulundu. Tufan Bağcı'nın idrar ve saçında esrar, kokain ve sentetik kannabinoid; Burçin Baysal'ın idrar ve saçında ise kokain ve sentetik kannabinoid tespit edildi. Elifcan Uçak ile Atilla Yıldırım'ın saçlarında kokain, Deniz Karamercan'ın idrarında kokain, Nazlı Gür Demir'in saçında ise kokain ve metamfetamin bulundu. Adli kontrol kararı verilen Halil İbrahim Yavuz'un kan ve idrarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı.

İKİNCİ DALGADA MEKâNLAR DA MERCEK ALTINA ALINDI Soruşturmanın 16 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen ikinci dalgasında, uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleriyle bağlantıları araştırılan kişilerin yanı sıra bazı eğlence ve yeme-içme mekânlarının işletmecileri ve ilgilileri de soruşturmaya dâhil edildi. İkinci dalgada Abdulkadir Özcan, Boran Aydoğmuş, Dilan Çakan, Eda Demirel, Engin Çakan, Erdi Limon, Fahrettin Aktaş, Fulya Önder, Mehmet Emin Akkuş, Melis Daltaban, Özge Ünal, Senem Özsüer, Serhat Güneş, Sinem Kıyamçiçek ve Tanju Tizci tutuklandı. Soruşturmanın mekânlar ayağında Koray Alkan, Hüseyin Berk Emhan ve Alp Atak tutuklanırken Muammer Altaş, Hakan Emhan, Kaan Var, Mehmet Demirci ve Öncü Şahin hakkında adli kontrol kararı verildi. Murat Oral ve Yaşar Tizci firari olarak aranmaya başlanırken soruşturmanın devamında Cem Tekinoğlu, Cansın Özdeş ve Siyabend Aydın da tutuklandı. Volkan Tümer hakkında da adli kontrol kararı verildi. Böylece ikinci dalgada 21 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise firari olarak aranmaya başlandı.