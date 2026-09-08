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BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ BAŞLADI

AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi başladı.

Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde başlayan seçim öncesinde belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye binası ve çevresinde polis ekipleri görev yaparken, meclis üyeleri ve görevlilerin girişleri kontrollü şekilde sağlandı.

SAHADA SON HAZIRLIKLAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Üsküdar'daki son atmosferi yerinden bildiren A Haber muhabiri Kübra Tepeci, "Şu anda içeride seçim için son hazırlıklar yapılıyor, yoklama alınıyor ve kurallar hatırlatılıyor. Dakikalar sonra işlemlerin ardından seçimin başlaması bekleniyor. Burada herhangi bir olumsuzluk çıkmaması için güvenlik önlemleri de alındı." ifadelerini kullandı.

SEÇİM SÜRECİ NEDEN TIKANDI?

Sürecin geçmişine ve yaşanan krizlere değinen Kübra Tepeci, "Aslında Cumartesi günü bu seçim yapılacaktı ancak yapılamadı. Çünkü Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Vekili seçimi için meclis üyeleri sandığa gidecekken salt çoğunluk sağlanamadı. CHP tarafı seçime katılmayacağını açıklamıştı ve katılmadığı için seçim bugüne, 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Eski Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Ardından görevden uzaklaştırılmıştı." şeklinde konuştu.

Yargı kararları ve partilerin tutumlarını aktaran Kübra Tepeci, "5 Ağustos'ta yapılan seçimde karara itiraz edilmişti. Oyların yazımında ve sayılmayan oylarda yaşanan sorunlar nedeniyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurmuştu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise 2 Eylül'de bu durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Belediye Meclisi 5 Eylül Cumartesi günü toplandı ancak CHP ve Yeni Parti grubu seçime katılmama kararı aldıklarını duyurdu. Salt çoğunluk sağlanamadığı için de oylama bugüne kaldı." sözleriyle süreci detaylandırdı.

SANDIK MESAİSİ

Seçim öncesi son durumu paylaşan Kübra Tepeci, "Meclis üyelerinin yoklaması alınıyor, katılım gerçekleşiyor. İşlemler tamamlandıktan sonra seçim için oylar kullanılmaya başlanacak. Bizler de yeni gelişmeler oldukça ekranlara getireceğiz." ifadelerini kullandı.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi neden ertelendi?

Seçim, Üsküdar Belediye Meclisi'nde salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi ne zaman yapılacak?

Ertelenen seçimin 8 Eylül'de yapılmasına karar verildi.

İlk başkan vekili seçiminde kim seçilmişti?

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, 5 Ağustos'ta yapılan seçimde aldığı 22 oyla başkan vekili seçilmişti.

İlk seçim neden yenilenecek?

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bölge İdare Mahkemesi de Üsküdar Belediyesinin bu karara yaptığı itirazı reddetti.

Sinem Dedetaş neden görevde değil?

Sinem Dedetaş, tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.