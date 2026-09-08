Ankara Pursaklar'da 15 yaşındaki Fatih Acacı'nın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. 12 bıçak darbesiyle hayattan koparılan Fatih'in ölümüne ilişkin davada sanık Doğukan Gündür'e haksız tahrik indirimiyle 12 yıl hapis cezası verildi. Dosyaya giren telefon incelemesinde cinayet öncesi ceza aramaları ile silah ve pala fotoğrafları ortaya çıktı. Sosyal medyada Fatih Acacı hakkında yapılan bazı paylaşımların altına Doğukan Gündür'e ait cezaevi fotoğraflarının yorum olarak gönderilmesi ise acılı aileyi ikinci kez kahretti. Ayrıca Gündür'ün silahla çekilmiş yeni fotoğraflarının da ortaya çıktığı görüldü.

7 Eylül 2025'te Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı ile yaşıtı Doğukan Gündür arasında tartışma çıktı. İddiaya göre kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gündür, yanında bulunan bıçakla Acacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Fatih Acacı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen 8 Eylül 2025'te hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay anına ilişkin kamera görüntüleri, tanık ifadeleri ve otopsi raporu dosyaya girdi.

Hazırlanan iddianamede Fatih Acacı'nın vücudunun çeşitli bölgelerinden 12 bıçak darbesiyle yaralandığı belirtildi. Savcılık, dosyada bulunan deliller doğrultusunda Doğukan Gündür'ün kasten öldürme suçundan 24 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SİLAH VE PALA FOTOĞRAFLARI DOSYADA

Sabah Gazetesi'nden Kerim Cengil'in haberine göre yargılama sürecinde Doğukan Gündür'ün cep telefonu üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldı. İnceleme sonucunda telefonda bulunan internet aramaları ve fotoğraflar dosyaya dâhil edildi. Gündür'ün cinayetten önce kasten öldürme ve yaralama suçlarının cezalarına ilişkin internet araması yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu aramalar, dava kapsamında sanığın olay öncesindeki eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde gündeme geldi. Telefon incelemesinde ayrıca Doğukan Gündür'ün silah ve pala ile çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu belirtildi. Telefon incelemesinden elde edilen internet aramaları ve görüntüler, dava kapsamında dijital deliller arasında değerlendirildi.

Dava Ankara 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, 3 Mart 2026'da Doğukan Gündür'ü çocuğu kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Gündür'ün tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Fatih Acacı'nın ailesi, mahkemenin verdiği 12 yıllık hapis cezasına itiraz etti. Ailenin avukatları tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesine sunulan istinaf başvurusunda haksız tahrik indiriminin kaldırılması talep edildi. Başvuruda ayrıca olayın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu. Böylece dosyada ilk derece mahkemesinin verdiği kararın ardından istinaf süreci başladı.

PAYLAŞIMLARININ ALTINA CEZAEVİ FOTOĞRAFLARI GELDİ

Fatih Acacı'nın ölümünün birinci yıl dönümünde dosyanın sosyal medya boyutuyla ilgili yeni görüntüler de gündeme geldi. Sosyal medyada Fatih Acacı hakkında yapılan bazı paylaşımların altına Doğukan Gündür'e ait cezaevi fotoğraflarının yorum olarak gönderildiği görüldü. Ayrıca Gündür'ün silahla çekilmiş yeni fotoğrafları da ortaya çıktı. Bu fotoğraflar karşısında aile bir kez daha yıkıldı. Fatih Acacı'nın 8 Eylül 2025'te hayatını kaybetmesinin üzerinden bugün itibarıyla 1 yıl geçti. Dosyada kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve otopsi bulgularının yanı sıra sanığın telefonundan elde edilen internet aramaları ve fotoğraflar da yer alıyor. Fatih Acacı cinayetinde istinaf incelemesinin ardından verilecek karar bekleniyor.