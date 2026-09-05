Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimi ertelendi! Sandık 8 Eylül'de kurulacak
Üsküdar Belediyesi’nde Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılması planlanan başkan vekilliği seçimi, meclis üyelerinin yeterli katılım göstermemesi nedeniyle ertelendi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararının ardından bugün yeniden sandık başına gitmesi beklenen Üsküdar Belediye Meclisi’nde, yapılan yoklamada çoğunluk sağlanamadı. Oylama 8 Eylül’e ertelenirken A Haber muhabiri Kübra Tepeci, belediye binası önündeki gelişmeleri ve seçim sürecinin ayrıntılarını aktardı.
Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılması planlanan belediye başkan vekili seçimi ertelendi. Saat 10.00'da başlaması beklenen toplantıda salt çoğunluk sağlanamadı.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yenilenmesine karar verilen seçim, 8 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Daha önce yapılan başkan vekili seçimiyle ilgili İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Bölge İdare Mahkemesi de Üsküdar Belediyesinin itirazını reddetmişti.
A HABER MUHABİRİ TEPECİ: "YOKLAMADA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI"
Üsküdar Belediye Meclisi'nde hareketli saatler yaşanırken seçim sürecindeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Kübra Tepeci, "Az önceki canlı yayınımızda Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin başlayacağını söylemiştik. Ancak seçim öncesinde yapılan yoklamada çok sayıda meclis üyesinin toplantıya katılmadığı görüldü. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül'e ertelendi." ifadelerini kullandı.
Oylamanın yeni tarihine ilişkin bilgi veren Tepeci, "Seçim, 8 Eylül sabahı saat 09.00'a ertelendi. Meclis üyelerinin önemli bir bölümünün yoklamaya katılmaması nedeniyle bugün oylama yapılamayacak." dedi.
SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI
Üsküdar Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla bugün toplanacaktı.
Saat 10.00'da başlaması beklenen toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim gerçekleştirilemedi.
YENİ SEÇİM TARİHİ 8 EYLÜL
Salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkan vekili seçiminin 8 Eylül'de yapılmasına karar verildi.
Üsküdar Belediye Meclisi üyeleri, başkan vekilini belirlemek üzere yeniden bir araya gelecek.
İLK SEÇİM İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİ
Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediye Başkanı olarak görev yaptığı sırada tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi yapılmıştı.
Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, seçimle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Böylece başkan vekili seçiminin yenilenmesinin önü açılmıştı.
BELEDİYENİN İTİRAZI REDDEDİLDİ
Üsküdar Belediyesi, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti.
Başvuruyu değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi, belediyenin itirazını reddetti. Kararın ardından başkan vekili seçiminin yenilenmesi kesinleşti.
İLK SEÇİMDE SİBEL TAN ÇETİNKAYA SEÇİLMİŞTİ
Üsküdar Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta yapılan ilk seçimde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan ise 17 üye sandık başına gitmişti.
CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, aldığı 22 oyla belediye başkan vekili seçilmişti.
Bazı oy pusulalarıyla ilgili karşılıklı itirazların ardından AK Parti Grubu, Meclis Divanı'na itiraz dilekçesi sunmuş ve iki ayrı suç duyurusunda bulunmuştu.
MECLİSTE DENGELER DEĞİŞTİ
Seçimin yenilenmesine karar verilmesinin ardından CHP'li belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katılmıştı.
Dört üyenin parti değiştirmesi, yenilenecek seçim öncesinde Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki siyasi dengeleri değiştirmişti.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi neden ertelendi?
Seçim, Üsküdar Belediye Meclisi'nde salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi ne zaman yapılacak?
Ertelenen seçimin 8 Eylül'de yapılmasına karar verildi.
İlk başkan vekili seçiminde kim seçilmişti?
CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, 5 Ağustos'ta yapılan seçimde aldığı 22 oyla başkan vekili seçilmişti.
İlk seçim neden yenilenecek?
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bölge İdare Mahkemesi de Üsküdar Belediyesinin bu karara yaptığı itirazı reddetti.
Sinem Dedetaş neden görevde değil?
Sinem Dedetaş, tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.