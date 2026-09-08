Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili'ni seçmek üzere 5 Eylül'de yapılan toplantı, meclise katılan üyeler arasında yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle bugüne (8 Eylül Salı) ertelenmişti.

İkinci turda dikkat çeken bir sonuç da ortaya çıktı. CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e bir oy geldiği görüldü. Böylece Cumhur İttifakı'nın 21 meclis üyesine karşılık Gültekin'in 22 oy alması, CHP/Yeni Parti grubundan bir meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayına oy verdiğini ortaya koydu.

Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde seçim öncesi belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye binası ve çevresinde polis ekipleri görev yaparken, meclis üyeleri ve görevlilerin girişleri kontrollü şekilde sağlandı.

(Fotoğraf: DHA)

ÜÇÜNCÜ TUR SONUÇLARI AÇIKLANDI

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi için gerçekleştirilen üçüncü tur oylaması tamamlandı.

Üçüncü turda toplam 42 oy kullanıldı. Oyların 23'ünü Cumhur İttifakı, 19'unu CHP/Yeni Parti grubu aldı. Oylamada geçersiz oy çıkmadı.

Üsküdar Belediye Meclisi'nde 21 CHP/Yeni Partili ve 21 Cumhur İttifakı üyesi bulunuyor.

Üçüncü turda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı'nın başkan vekili adayı Dündar Ziya Gültekin'e iki oy geldi.

Böylece Gültekin, CHP/Yeni Parti grubundan da oy almış oldu.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. Dördüncü turda Gültekin'e CHP/Yeni Parti grubundan iki oy geldi. Seçimde toplam 42 oy kullanıldı. Cumhur İttifakı 23, CHP/Yeni Parti ise 19 oy aldı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde 21 CHP/Yeni Partili ve 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyor.

SAHADA SON HAZIRLIKLAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Seçim öncesi Üsküdar'daki son atmosferi yerinden bildiren A Haber muhabiri Kübra Tepeci, "Şu anda içeride seçim için son hazırlıklar yapılıyor, yoklama alınıyor ve kurallar hatırlatılıyor. Dakikalar sonra işlemlerin ardından seçimin başlaması bekleniyor. Burada herhangi bir olumsuzluk çıkmaması için güvenlik önlemleri de alındı." ifadelerini kullandı.

SEÇİM SÜRECİ NEDEN TIKANDI?

Sürecin geçmişine ve yaşanan krizlere değinen Kübra Tepeci, "Aslında Cumartesi günü bu seçim yapılacaktı ancak yapılamadı. Çünkü Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Vekili seçimi için meclis üyeleri sandığa gidecekken salt çoğunluk sağlanamadı. CHP tarafı seçime katılmayacağını açıklamıştı ve katılmadığı için seçim bugüne, 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Eski Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Ardından görevden uzaklaştırılmıştı." şeklinde konuştu.

Yargı kararları ve partilerin tutumlarını aktaran Kübra Tepeci, "5 Ağustos'ta yapılan seçimde karara itiraz edilmişti. Oyların yazımında ve sayılmayan oylarda yaşanan sorunlar nedeniyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurmuştu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise 2 Eylül'de bu durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Belediye Meclisi 5 Eylül Cumartesi günü toplandı ancak CHP ve Yeni Parti grubu seçime katılmama kararı aldıklarını duyurdu. Salt çoğunluk sağlanamadığı için de oylama bugüne kaldı." sözleriyle süreci detaylandırdı.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi neden ertelendi?

Seçim, Üsküdar Belediye Meclisi'nde salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi ne zaman yapılacak?

Ertelenen seçimin bugün (8 Eylül) yapılmasına karar verilmişti.

İlk başkan vekili seçiminde kim seçilmişti?

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, 5 Ağustos'ta yapılan seçimde aldığı 22 oyla başkan vekili seçilmişti.

İlk seçim neden yenilenecek?

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bölge İdare Mahkemesi de Üsküdar Belediyesinin bu karara yaptığı itirazı reddetti.

Sinem Dedetaş tutuklu mu?

Sinem Dedetaş, tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.