Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazada yeni bir karar verildi. Hakkında ev hapsi uygulanan otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy, itirazın ardından tutuklandı.

Savcılık ve Avli ailesinin itirazı üzerine Bilgesoy hakkındaki konutu terk etmeme kararı kaldırıldı. Yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Bilgesoy, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA VİŞNELİK MAHALLESİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, 3 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesinde meydana geldi. Fatoş Akıl Bilgesoy yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile yolun karşısına geçmek isteyen Elif Mavi Avli'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Elif Mavi Avli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elif Mavi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otomobilin annesiyle yolun karşısına geçen Elif Mavi'ye çarptığı ve Merve Avli'nin kazanın ardından feryat ettiği anlar yer aldı.

İLK KARAR EV HAPSİ OLDU

Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Bilgesoy hakkında "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi.