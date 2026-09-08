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Mardin'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: Kazada 13 öğrenci yaralandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Mardin'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: Kazada 13 öğrenci yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 öğrenci yaralandı. Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AET 130 plakalı minibüs, Artuklu-Nusaybin kara yolunun kırsal Çayırpınar Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Z.İ. (11), A.A. (12), S.D. (14), R.A. (12), M.D. (11), R.H. (10), H.Ç. (12), L.V. (12), N.O. (12), S.A. (12), A.A. (12), Z.H.T. (15) ve S.A. (18) sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 öğrenci yaralandı. Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AET 130 plakalı minibüs, Artuklu-Nusaybin kara yolunun kırsal Çayırpınar Mahallesi mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Z.İ. (11), A.A. (12), S.D. (14), R.A. (12), M.D. (11), R.H. (10), H.Ç. (12), L.V. (12), N.O. (12), S.A. (12), A.A. (12), Z.H.T. (15) ve S.A. (18) sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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