-°C
CANLI YAYIN

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'ndeki otluk alan yangını minibüse sıçradı: İtfaiye alevleri söndürdü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'ndeki otluk alan yangını minibüse sıçradı: İtfaiye alevleri söndürdü

İstanbul Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki minibüse sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı; minibüs kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Dereağzı Mahallesi Ergenekon Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki minibüse sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Pendikte camide korkutan yangınPendikte camide korkutan yangın PENDİK'TE CAMİDE KORKUTAN YANGIN
3 ilimizde korkutan yangın3 ilimizde korkutan yangın 3 İLİMİZDE KORKUTAN YANGIN

Çekmeköy’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Çekmeköy’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın