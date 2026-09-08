Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'ndeki otluk alan yangını minibüse sıçradı: İtfaiye alevleri söndürdü

İstanbul Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki minibüse sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı; minibüs kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.