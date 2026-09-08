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Pendik'te camide korkutan yangın: Alevler kısa sürede söndürüldü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Pendik'te camide korkutan yangın: Alevler kısa sürede söndürüldü

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Velibaba Yeni Camisi'nin depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı ve zamanında müdahalesiyle caminin ana binasına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Velibaba Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Velibaba Yeni Camisi'nin depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Pendik'te camide korkutan yangın: Alevler kısa sürede söndürüldü - 1

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Pendik'te camide korkutan yangın: Alevler kısa sürede söndürüldü - 2

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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