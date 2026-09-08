Pendik'te camide korkutan yangın: Alevler kısa sürede söndürüldü

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Velibaba Yeni Camisi'nin depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı ve zamanında müdahalesiyle caminin ana binasına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.