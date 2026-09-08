Pendik'te camide korkutan yangın: Alevler kısa sürede söndürüldü
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İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Velibaba Yeni Camisi'nin depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı ve zamanında müdahalesiyle caminin ana binasına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Velibaba Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Velibaba Yeni Camisi'nin depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.