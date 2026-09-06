Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangını: Alevlere karşı canhıraş mücadele
Akdeniz Bölgesi'nde rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Antalya, Adana ve Mersin'de devam eden yangınlarda 294 hanenin boşaltıldığı, 720 kişinin de tahliye edildiği bildirildi. Ekiplerin havadan ve karadan alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.
Antalya, Adana ve Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayılan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlar nedeniyle çok sayıda mahalle boşaltılırken, evler ve seralar küle döndü.
ALEVLERLE AMANSIZ MÜCADELE! İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
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ONLARCA KÖYLÜ TRAKTÖRLERLE HAVUZA SU TAŞIDI
Antalya'nın Aksu ilçesinde dünden bu yana devam eden yangını söndürme çalışmalarına, alevlerin tehdit ettiği köylerde yaşayanlar da destek veriyor. Dün gece boşaltılması için anonslar yapılan Kızıllı Mahallesi'nde sabah saatlerinde de camiden 'Yangın havuzu için su taşınacak' anonsu yapıldı. Bunun üzerine onlarca mahalleli, helikopter ve arazözlerin su doldurduğu su havuzuna traktörleriyle su taşıdı. Sırayla suyu havuza boşaltan köylüler, tankerlerini tekrar doldurmak için köye döndü.
VATANDAŞLAR HORTUMLARLA ÇALIŞMALARA DESTEK OLDU
Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının bölgede oluşturduğu tahribat havadan görüntülenirken, rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda alevlenmeler yaşanıyor. Vatandaşlar hortumlarla yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.
MERSİN'DE ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILIYOR
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Tekeli Mahallesi Akdam mevkisinde, seraların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.