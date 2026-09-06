-°C
CANLI YAYIN

Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangını: Alevlere karşı canhıraş mücadele

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangını: Alevlere karşı canhıraş mücadele

Akdeniz Bölgesi'nde rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Antalya, Adana ve Mersin'de devam eden yangınlarda 294 hanenin boşaltıldığı, 720 kişinin de tahliye edildiği bildirildi. Ekiplerin havadan ve karadan alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Antalya, Adana ve Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayılan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlar nedeniyle çok sayıda mahalle boşaltılırken, evler ve seralar küle döndü.

ALEVLERLE AMANSIZ MÜCADELE! İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

13:45

ONLARCA KÖYLÜ TRAKTÖRLERLE HAVUZA SU TAŞIDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde dünden bu yana devam eden yangını söndürme çalışmalarına, alevlerin tehdit ettiği köylerde yaşayanlar da destek veriyor. Dün gece boşaltılması için anonslar yapılan Kızıllı Mahallesi'nde sabah saatlerinde de camiden 'Yangın havuzu için su taşınacak' anonsu yapıldı. Bunun üzerine onlarca mahalleli, helikopter ve arazözlerin su doldurduğu su havuzuna traktörleriyle su taşıdı. Sırayla suyu havuza boşaltan köylüler, tankerlerini tekrar doldurmak için köye döndü.

Ahaber
13:40

VATANDAŞLAR HORTUMLARLA ÇALIŞMALARA DESTEK OLDU

Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının bölgede oluşturduğu tahribat havadan görüntülenirken, rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda alevlenmeler yaşanıyor. Vatandaşlar hortumlarla yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Ahaber
13:35

MERSİN'DE ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILIYOR

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Tekeli Mahallesi Akdam mevkisinde, seraların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

12:11

AKSU'DA 254 HANE BOŞALTILDI, 720 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde havadan ve karadan müdahalede bulunulan orman yangında şu ana kadar toplamda 254 hane boşaltıldığı, 720 kişinin de tahliye edildiği öğrenildi.

Ahaber
12:09

KOZAN'DA 40 EV TAHLİYE EDİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınıyla alakalı Adana Valiliği açıklama yayınladı. Açıklamada 40 evin tahliye edildiği, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İlimiz Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde gece başlayan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz ve 14 su tankeriyle müdahale edilmektedir. Ayrıca 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye ve 15 diğer araç olmak üzere toplam 112 araç ve 476 personel yangın bölgesinde yangına müdahale etmektedir. Enizçakırı Mahallesi'nde 40 ev tahliye edilmiştir."

Ayrıca Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkiinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı, yangınlarda toplam 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

10:35

KASTAMONU'DAN YANGIN BÖLGESİNE DESTEK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kastamonu'dan Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınlarına destek ekipleri yönlendirildiği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yeşil Vatan"ın korunması ve yangınlarla mücadele için ekiplerin sahada fedakarca görev yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'nın Aksu ilçesinde devam eden orman yangını ile mücadele çalışmalarına destek olmak üzere Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüzden ekip ve araçlarımız görevlendirildi. Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Daday ve Cide Orman İşletme Müdürlüklerimizden görevlendirilen personel ve araçlarımız yangın bölgesine ulaşmak üzere ilimizden ayrıldı."

09:35

2 YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Antalya'nın Aksu ilçesi ve Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangınlara ise havadan ve karadan müdahale edildiği, yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelenin devam ettiği ifade edildi. Ayrıca söz konusu yangınlarda 7 uçak, 22 helikopter, 188 arazöz, 8 iş makinesi ve 1000 personelin görev aldığı belirtildi. 

09:31

OGM: 4 ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Serik, Kayseri'nin Yahyalı ve Adana'nın Karaisalı ile Feke ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Antalya'nın Serik, Kayseri'nin Yahyalı ve Adana'nın Karaisalı ile Feke ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların kontrol altına alındığı belirtildi. Söz konusu bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

07:17

BİR YANGIN HABERİDE KOZAN’DA: YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Adana’nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken bölgeye yakın olan yerleşim yerleri güvenlik amaçlı tahliye edildi.

Yangın, Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle bölgedeki bazı yerleşim yerleri tedbir alınarak tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Mehmet Bozkurt, "Yangın haberini duyduk geldik. Geçiş yapamıyoruz. Yollar tamamen kapalı. Jandarma güvenlik için yolları kapattı. Elektrik tellerinden çıkmış yangın, köyü de boşaltmışlar." diye konuştu

Ahaber
01:20

ENGELLİ AİLE SON ANDA TAHLİYE EDİLDİ

Evleri yangın bölgesinde kalan 3'ü de engelli olduğu öğrenilen İbrahim ve Hatice Karaca çifti ile kızları Kiraz Karaca, yakınları tarafından son anda tahliye edilerek, bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

01:15

SERİK'TE ORMAN YANGINI: EVLER VE SERALAR YANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerini de etkisi altına alan yangında 5 evin yanı sıra plastik seralar ve tarım arazileri yandı. Riskli bölgelerdeki vatandaşlar tahliye edildi.

Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi'nin Yemişlitahta, Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde eş zamanlı orman yangını çıktı. Saat 23.30 sıralarında çıkan yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye araçları ve iş makinelerinin yanı sıra çok sayıda personel sevk edildi. Yangın bölgesinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, riskli noktalardaki vatandaşlar tahliye edildi. Alevlerin ortasında kalan 1'i boş 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda plastik sera, tarım arazisi de yangından etkilendi.

00:47

"RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA BÜYÜYEN BİR YANGIN VAR"

Antalya milletvekilleri Aykut Kaya ve Aliye Coşar'ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz çalışmaları yerinde inceledi.

Yangına ilişkin açıklama yapan Büşra Özdemir, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun, bugün saat 16.25’te itfaiye ekiplerimiz ilk ihbarı aldı Aksu Karaöz bölgesinden. Aslında buradaki tüm ekipler de bu büyük afetin, yangının güneye doğru atlamasını engellemek üzere buradalar. Yoğun bir rüzgar var, havayla da aslında şu an bir mücadele söz konusu. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen bir yangın var. Biz Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT ekiplerimizle tüm gücümüzle sahadayız” dedi.

‘TÜM İŞ MAKİNESİ, ARAÇ-GEREÇ VE PERSONELİMİZLE SAHADAYIZ’

Özdemir, “Yeni aldığımız itfaiye araçlarımızı trafik tescili bile yapılmamıştı daha plakasız olarak çıkardık. Tüm iş makinesi, araç gerecimizle, personelimizle AFAD koordinasyonunda yürüyen bu organizasyonda biz de sahadayız. Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olmaya ve bu büyük afeti önlemeye çalışıyoruz ama dediğim gibi şu an havayla, aslında rüzgarla da mücadele ediyoruz. Dileğimiz bir an önce kontrol altına almak, bu yangının güneye atlamasını engellemek. En azından vatandaşlarımıza güzel haber vermek. Serik’ten de bir haber geldi bu arada, orada da bir yangınımız başladı, oraya da araçlarımızı yönlendirdik. Dilerim daha büyük acılar, afetler yaşamayız. Antalya’mıza geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

Diğer yandan, çevre illerden de söndürme çalışmalarına destek için ekipler yönlendirildi. (DHA)

00:35

ORMAN YANGINI FABRİKALARI TEHDİT ETTİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve rüzgar sebebiyle hızla yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Hava desteği olmayan ve rüzgarın hızıyla bir mahalleden diğerine sıçrayan yangında alevlerin tehdit ettiği beton fabrikasında vinçler de devreye girip su sıktı.

23:44

KÜLLER KENT MERKEZİNE YAĞDI

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan ve dumandan etkilenen orman işçilerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler vatandaşların evlerini tahliye etmesi için anonsla çağrıda bulundu. Diğer yandan Antalya Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yangın bölgesinde oluşan küller rüzgarın etkisiyle Antalya kent merkezine yağdı

Ahaber
22:31

ALEVLER DÖŞEMEALTI SINIRLARINA ULAŞTI

Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı.

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Diğer yandan bölgede 3 mahalle tahliye edildi

Ahaber
22:04

TEDBİR AMAÇLI EVLER BOŞALTILDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve rüzgar sebebiyle hızla yayılan yangınla mücadele devam ederken, havanın kararması sebebiyle hava desteği olmadan yapılan çalışma, alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

ALEV VE DUMANLAR 70 KİLOMETRE UZAKTAN GÖRÜNTÜLENDİ
Antalya'nın merkeze 20 kilometre mesafedeki merkez ilçesi Aksu'da çıkan orman yangınında gökyüzüne ulaşan alev ve dumanlar 70 kilometre mesafedeki Manavgat'tan da görüldü. Yangın anında gökyüzünde oluşan siyah duman bulutu, havanın kararmasıyla birlikte yer yer kızıl alevlere dönüşmeye, gökyüzünde kırmızı bir bulut oluşturmaya başladı.

Havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan müdahale edilen yangında, alevler geceyi kırmızıya bürüdü. Yangın kentin farklı ilçelerinden de görüntülendi.

Karaöz Mahallesi'nde başlayıp rüzgarın etkisiyle Yeşilkaraman Mahallesi'ne sıçrayan yangının bu noktada önünün kesilebilmesi için çaba sarf ediliyor. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerleri ekipler tarafından boşaltıldı. Jandarma ve polis ekipleri tehlikeli noktalara giriş çıkışları kapattı.
Aksu Belediye Başkanı İsa Yaldırım, yangının zaman zaman kontrolden çıktığını ve Antalya merkez Kepez ilçesine kadar uzandığını belirterek, "Kepez Kızıllı bölgesine kadar uzandı, hava karardığı için havadan müdahale yok, Yeşilkaraman ve Karaöz'de tedbir amaçlı boşaltılan evler var" dedi.

Ahaber
18:30

1 EV TAMAMEN YANDI

Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, “Yangının başlamasının hemen ardından mahalledeki çok sayıda evi tahliye ettik. Şu ana kadar 1 ev tamamen yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bütün gücümüzle yangının söndürülmesi için uğraşıyoruz” dedi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlara ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir" denildi.

18:20

ANTALYA AKSU'DA ORMAN YANGINI

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında tek bir noktada başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Hızla yayılan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda evde oturanlar tahliye edildi. Antalya güzergahından Karaöz’e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

AKSU'DA ORMAN YANGINI: EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Mahalle sakinleri traktörlerle alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yangının evlerine ulaşmasını engellemek için binaların çevresinde barikat kurdu.

Yangının evinin yakınına kadar ulaştığını belirten Muhammet Özdemir, “Bana evin yakınında yangın olduğunu söylediler. Hem sağ hem sol taraf yanıyor. Evimin dibine geldi. Ağaç bir şey kalmadı" dedi.

CANLI | Marmara’daki gemi kazasında enkaz tespit edildi: TCG AKIN'dan 720 metre derinlikte kritik operasyon!
Sonraki Haber
CANLI | Marmara’daki gemi kazasında enkaz tespit edildi: TCG AKIN'dan 720 metre derinlikte kritik operasyon!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın