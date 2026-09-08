Çekmeköy’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
İstanbul Çekmeköy’de seyir halindeki otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan aracın sürücüsü 26 yaşındaki F.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan otomobile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından ateş açıldı.
Silahlı saldırının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
26 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü F.Y.'nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri otomobil ve çevresinde detaylı çalışma gerçekleştirdi.
ARAÇ İNCELEME İÇİN OTOPARKA ÇEKİLDİ
Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından F.Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Silahlı saldırının gerçekleştirildiği otomobil ise detaylı inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının neden gerçekleştirildiğinin belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.