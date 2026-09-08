Çekmeköy’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy’de seyir halindeki otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan aracın sürücüsü 26 yaşındaki F.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.