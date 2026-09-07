Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

2026 yılı çalışmalarında önemli bir buluntuya daha ulaşıldığını açıklayan Bakan Ersoy, MS 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi. Bazilikanın ilk inşa evresinin de MS 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendiğini belirten Ersoy, kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarıyla Pompeiopolis'in kentsel ve dinî tarihini daha bütüncül biçimde ortaya koymayı sürdürdüklerini ifade etti. Bakan Ersoy, Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kazı heyetine ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

BAZİLİKA ROMA'DAN GEÇ ANTİK ÇAĞ'A UZANAN DÖNÜŞÜMÜ ORTAYA KOYUYOR

Paphlagonia Bölgesi'nin Roma İmparatorluk Dönemi'ndeki önemli merkezlerinden biri ve eyalet başkenti olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde, kazılarına ilk kez 2025 yılında başlanan bazilikadaki çalışmalar 2026 yılında da devam ediyor. Yapının mimari özellikleri, stratigrafik veriler ve kazılarda ele geçen buluntular birlikte değerlendirildiğinde bazilikanın ilk inşa evresinin MS 2. yüzyılın ikinci yarısına, yaklaşık MS 150–160 yıllarına tarihlendirilebileceği değerlendiriliyor. Yapının sonraki dönemlerde önemli bir mimari ve işlevsel dönüşüm geçirdiği belirtiliyor.

2026 yılı kazılarında yapının pastoforion bölümünde bulunan Eros başı da MS 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihleniyor. Buluntu, Pompeiopolis'in Roma İmparatorluk Dönemi'ndeki sanatsal ve kültürel ortamına ilişkin yeni veriler sunuyor. Pompeiopolis'in MS 5. yüzyılda piskoposluk merkezi niteliği kazanması, kentin Geç Antik Çağ'daki dinî ve idari önemini ortaya koyuyor. Bazilikadaki mimari düzenlemeler, bezemeler ve zemin mozaikleri de yapının sonraki evresinin kentin Hristiyanlaşma süreci ve piskoposluk merkezi olarak önem kazandığı dönemle ilişkili olduğunu gösteriyor.

105 METREKARELİK MOZAİK ALANI ORTAYA ÇIKARILDI

Antik kentteki 2026 yılı çalışmalarında özellikle bazilikanın orta nefinde gerçekleştirilen kazılarda MS 4. yüzyıla tarihlenen, farklı geometrik desenlerden oluşan ve oldukça iyi korunmuş zemin mozaikleri açığa çıkarıldı. Mevcut durumda yaklaşık 105 metrekarelik alan gün yüzüne çıkarılmış durumda.

Ortaya çıkarılan mozaiklerin konservasyon çalışmaları tamamlanarak mevcut durumlarının korunmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Ancak orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı henüz açığa çıkarılmadı. Mozaiklerin devamını ortaya çıkarmaya yönelik kazılar sürüyor.

Pompeiopolis Bazilikası'ndaki çalışmalar, yapının Roma İmparatorluk Dönemi'nden Geç Antik Çağ'a kadar geçirdiği mimari ve işlevsel dönüşümün daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını sağlıyor. İlk inşa evresine ilişkin veriler, Eros başı, Geç Antik Çağ'a ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri, bazilikanın Pompeiopolis'in kentsel ve dinî tarihindeki yerinin anlaşılmasına katkı sunuyor. Devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarıyla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması, mozaik döşemelerinin tamamının belgelenmesi ve korunması hedefleniyor.