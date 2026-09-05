Antalya’ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’da tamamlanan 38 kilometrelik yeni yol projesinin açılış törenine katıldı. Bakan Ersoy, son 24 yılda Antalya’da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yapıldığını ve yatak kapasitesinin 619 bini aştığını belirtirken; Bakan Murat Kurum, 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi için kente yaklaşık 100 bin ziyaretçinin beklendiğini ve EXPO alanının devasa bir kalıcı kongre merkezine dönüştürüldüğünü açıkladı.

Türk turizminin kalbi Antalya, tesisleşmeden altyapıya, ulaşımdan kültür yatırımlarına uzanan çalışmalarla uluslararası büyük organizasyonların tercihi olan merkezlerden biri haline gelirken şehrin ulaşım ağına kazandırılan yeni yollar da hizmete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da düzenlenen yol açılış programına katıldı. Açılışta; AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Atay Uslu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, Serap Yazıcı Özbudun, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, MHP İl Başkanı Sadullah Güneş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Ömer Bulut, Burak Demiralp ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan de yer aldı. Programda konuşan Bakan Ersoy, Antalya'ya yapılan yatırımların, hayata geçirilen projelerin ve farklı bakanlıkların ortak vizyonla şehre kazandırdığı eser ve hizmetlerin Antalya'yı uluslararası büyük organizasyonların tercihi olan bir merkez konumuna taşıdığını söyledi.

COP31 9-20 KASIM'DA ANTALYA'DA Bu gelişmenin bir tezahürü olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst düzey karar organı olan 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirileceğini belirten Ersoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliği, Emine Erdoğan'ın sosyal liderliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında bütün insanlığı tehdit eden en büyük sorunların masaya yatırılacağını ifade etti. COP31'in hem Türkiye için hayırlı olmasını hem de sorumluluk sahasındaki sorunlara ilişkin ciddi bir fikir, iletişim ve çözüm masası olarak insanlığa ve dünyaya hizmet etmesini temenni eden Ersoy, Antalya'nın yükselişinde tesisleşmedeki kalite ve kapasite, güçlü altyapı hamleleri ile ulaşım ağının çeşitliliği ve konforunun önemli rol oynadığını vurguladı.