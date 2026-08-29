Çanakkale’de Kültür Yolu Festivali coşkusu! Dokuz günlük kültür ve sanat maratonu: Yüzlerce etkinlik, konserler, 52 lezzet noktası
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 16’ncı durağı Çanakkale oldu. Beşinci kez düzenlenen festivalde dokuz gün boyunca konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, atölyeler ve gastronomi etkinlikleri ziyaretçilerle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale oldu.
Kentin beşinci kez ev sahipliği yaptığı festival, Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar Binası'nda düzenlenen programla başladı.
Dokuz gün sürecek festivalde Çanakkale'nin Troya'dan Çanakkale Savaşları'na uzanan tarihî mirası; konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve atölyelerle buluşacak.
Kentte belirlenen 52 Lezzet Noktası da ziyaretçilere Çanakkale mutfağını keşfetme fırsatı sunacak.
AÇILIŞA PROTOKOL VE SANATSEVERLER KATILDI
Açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi katıldı.
Programda il protokolü ile çok sayıda sanatsever de yer aldı.
ÇANAKKALE'NİN TARİHÎ MİRASINA VURGU
Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale'nin binlerce yıl önce Troya Savaşları'yla destanlara konu olduğunu, daha sonra ise Çanakkale Savaşları'yla dünya tarihinin en önemli mücadelelerinden birine sahne olduğunu söyledi.
Çanakkale'nin insanlık tarihinin farklı dönemlerini aynı coğrafyada ve ortak bir hafızada buluşturan eşsiz bir kültür şehri olduğunu belirten Yazgı, şunları kaydetti:
"Bizler de bu eşsiz mirası korumayı, yaşatmayı ve dünyaya tanıtmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla, 14 Haziran'da Roma'nın kalbindeki Kolezyum'da açılan ve 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikâyeleri' sergisinde 19 müzemizden 200'ü aşkın eseri uluslararası izleyiciyle buluşturuyoruz."