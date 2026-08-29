Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale oldu.

Programda il protokolü ile çok sayıda sanatsever de yer aldı.

ÇANAKKALE'NİN TARİHÎ MİRASINA VURGU

Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale'nin binlerce yıl önce Troya Savaşları'yla destanlara konu olduğunu, daha sonra ise Çanakkale Savaşları'yla dünya tarihinin en önemli mücadelelerinden birine sahne olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin insanlık tarihinin farklı dönemlerini aynı coğrafyada ve ortak bir hafızada buluşturan eşsiz bir kültür şehri olduğunu belirten Yazgı, şunları kaydetti:

"Bizler de bu eşsiz mirası korumayı, yaşatmayı ve dünyaya tanıtmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla, 14 Haziran'da Roma'nın kalbindeki Kolezyum'da açılan ve 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikâyeleri' sergisinde 19 müzemizden 200'ü aşkın eseri uluslararası izleyiciyle buluşturuyoruz."