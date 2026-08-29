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Çanakkale’de Kültür Yolu Festivali coşkusu! Dokuz günlük kültür ve sanat maratonu: Yüzlerce etkinlik, konserler, 52 lezzet noktası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çanakkale’de Kültür Yolu Festivali coşkusu! Dokuz günlük kültür ve sanat maratonu: Yüzlerce etkinlik, konserler, 52 lezzet noktası

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 16’ncı durağı Çanakkale oldu. Beşinci kez düzenlenen festivalde dokuz gün boyunca konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, atölyeler ve gastronomi etkinlikleri ziyaretçilerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale oldu.

Kentin beşinci kez ev sahipliği yaptığı festival, Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar Binası'nda düzenlenen programla başladı.

Dokuz gün sürecek festivalde Çanakkale'nin Troya'dan Çanakkale Savaşları'na uzanan tarihî mirası; konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve atölyelerle buluşacak.

Kentte belirlenen 52 Lezzet Noktası da ziyaretçilere Çanakkale mutfağını keşfetme fırsatı sunacak.

Çanakkale’de Kültür Yolu Festivali coşkusu! Dokuz günlük kültür ve sanat maratonu: Yüzlerce etkinlik, konserler, 52 lezzet noktası - 1

AÇILIŞA PROTOKOL VE SANATSEVERLER KATILDI

Açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi katıldı.

Programda il protokolü ile çok sayıda sanatsever de yer aldı.

Çanakkale’de Kültür Yolu Festivali coşkusu! Dokuz günlük kültür ve sanat maratonu: Yüzlerce etkinlik, konserler, 52 lezzet noktası - 2

ÇANAKKALE'NİN TARİHÎ MİRASINA VURGU

Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale'nin binlerce yıl önce Troya Savaşları'yla destanlara konu olduğunu, daha sonra ise Çanakkale Savaşları'yla dünya tarihinin en önemli mücadelelerinden birine sahne olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin insanlık tarihinin farklı dönemlerini aynı coğrafyada ve ortak bir hafızada buluşturan eşsiz bir kültür şehri olduğunu belirten Yazgı, şunları kaydetti:

"Bizler de bu eşsiz mirası korumayı, yaşatmayı ve dünyaya tanıtmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla, 14 Haziran'da Roma'nın kalbindeki Kolezyum'da açılan ve 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikâyeleri' sergisinde 19 müzemizden 200'ü aşkın eseri uluslararası izleyiciyle buluşturuyoruz."

Çanakkale’de Kültür Yolu Festivali coşkusu! Dokuz günlük kültür ve sanat maratonu: Yüzlerce etkinlik, konserler, 52 lezzet noktası - 3

"ÇANAKKALE RUHUNU GELECEK NESİLLERE EMANET ETMEK"

Kültürel mirası dünyaya tanıtmak kadar korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın da önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Yazgı, Çanakkale'de vatan için hayatını kaybeden kahramanların hatırasına sahip çıkmanın bir vefa borcu olduğunu dile getirdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının şehitliklerden tabyalara, müzelerden anıtlara kadar uzanan mirası korumak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yazgı, şöyle konuştu:

"Burada yapılan her çalışma yalnızca bir tarihî mekânı korumak değil; ecdadımıza duyduğumuz vefayı yaşatmak ve Çanakkale ruhunu gelecek nesillere emanet etmektir. Bugün Tarihî Alan, bu anlayışla milletimizin hafızasında ve gönlünde müstesna bir yere sahip olan canlı bir tarih alanı hâline gelmiştir."

Çanakkale’de Kültür Yolu Festivali coşkusu! Dokuz günlük kültür ve sanat maratonu: Yüzlerce etkinlik, konserler, 52 lezzet noktası - 4

52 LEZZET NOKTASINDA ÇANAKKALE MUTFAĞI

Festival, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra Çanakkale'nin gastronomi mirasını tanıtacak programlara da ev sahipliği yapacak.

Bir şehri tanımanın en güzel yollarından birinin o kentin sofrasına ortak olmak olduğunu belirten Yazgı, danışma kurulunca belirlenen 52 Lezzet Noktası ve gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilere Çanakkale mutfağını yakından tanıma fırsatı sunacaklarını söyledi.

Yazgı; ziyaretçilere Çanakkale'nin peynirini, sardalyasını, keşkeğini, peynir helvasını, zeytinyağlılarını ve diğer yöresel lezzetlerini tatmalarını tavsiye etti.

"ŞEHRİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR MARKA"

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, festivalin kentin kültür ve sanat yaşamının önemli bir parçası hâline geldiğini belirtti.

Festivalin ulusal ve uluslararası alanda dikkat çeken bir organizasyona dönüştüğünü ifade eden Toraman, şu değerlendirmede bulundu:

"Çanakkale Kültür Yolu Festivali artık şehrimiz için önemli bir marka. Dokuz gün boyunca gerçekleştirilecek kültür, sanat ve gastronomi etkinlikleri hem Çanakkaleli hemşehrilerimiz hem de kentimizi ziyaret edecek misafirlerimiz için önemli bir fırsat sunacak."

Toraman, festivalin Çanakkale'nin kültürünü, sanatını, tarihini ve gastronomisini daha geniş kitlelere tanıtacağına inandığını söyledi.

Çanakkale’de Kültür Yolu Festivali coşkusu! Dokuz günlük kültür ve sanat maratonu: Yüzlerce etkinlik, konserler, 52 lezzet noktası - 5

"YAŞAYAN MİRAS: ÇANAKKALE SERGİSİ" ZİYARETE AÇILDI

Açılış programının ardından protokol üyeleri, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda festival süresince ziyaretçilerini ağırlayacak "Yaşayan Miras: Çanakkale Sergisi"ni gezdi.

DOKUZ GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ KONSERLER

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserlerde Türkiye'nin sevilen sanatçıları sahneye çıkacak.

Festivalin konser programında Ceza, Kıraç, Bengü, Oğuzhan Koç, Özcan Deniz, Simge, Sefo, Gökhan Türkmen ve Bayhan yer alacak.

Çanakkale’de Kültür Yolu Festivali coşkusu! Dokuz günlük kültür ve sanat maratonu: Yüzlerce etkinlik, konserler, 52 lezzet noktası - 6

SERGİDEN TİYATROYA YÜZLERCE ETKİNLİK

Festival boyunca sergiler, tiyatro gösterileri, sempozyumlar, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, FotoMaraton etkinlikleri ve çocuk programları düzenlenecek.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 6 Eylül'e kadar kentin tarihî mekânlarından kültür ve sanat merkezlerine uzanan geniş programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

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