Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz’de deniz ekosistemini korumaya yönelik yeni çalışmaları duyurdu. Fethiye’de 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizleneceğini belirten Kurum, deniz çayırlarının korunması ve deniz trafiğinin düzenlenmesi için Mapa-Şamandıra Sisteminin devreye alınacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından deniz ekosistemini korumak amacıyla hayata geçirilen DERİA sistemine ilişkin paylaşım yaptı.

FETHİYE'DE 16,2 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU TEMİZLENECEK Bakan Kurum, Akdeniz'de kapsamlı bir çevre koruma seferberliği başlatılacağını belirterek Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden dip çamurunun temizleneceğini açıkladı. Kurum, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz" ifadelerini kullandı.