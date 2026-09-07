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Akdeniz’de büyük çevre seferberliği: Fethiye’de dip çamuru temizlenecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Akdeniz’de büyük çevre seferberliği: Fethiye’de dip çamuru temizlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz’de deniz ekosistemini korumaya yönelik yeni çalışmaları duyurdu. Fethiye’de 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizleneceğini belirten Kurum, deniz çayırlarının korunması ve deniz trafiğinin düzenlenmesi için Mapa-Şamandıra Sisteminin devreye alınacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından deniz ekosistemini korumak amacıyla hayata geçirilen DERİA sistemine ilişkin paylaşım yaptı.

Akdeniz’de büyük çevre seferberliği: Fethiye’de dip çamuru temizlenecek - 1

FETHİYE'DE 16,2 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU TEMİZLENECEK

Bakan Kurum, Akdeniz'de kapsamlı bir çevre koruma seferberliği başlatılacağını belirterek Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden dip çamurunun temizleneceğini açıkladı.

Kurum, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz’de büyük çevre seferberliği: Fethiye’de dip çamuru temizlenecek - 2

DENİZ ÇAYIRLARI KORUNACAK

Deniz ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalara da dikkat çeken Kurum, "Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak Mapa-Şamandıra Sistemini devreye alıyoruz" dedi.

Kurum ayrıca kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçilmesi ve deniz trafiğinin düzenlenmesi için de çalışma yürütüleceğini belirtti.

Bakan Kurum, "Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz" bilgisini verdi.

BAKAN KURUM'DAN AKDENİZ'DEKİ ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN PAYLAŞIM
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