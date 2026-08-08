Akdeniz'i kirleten muhalefet kendi belediyelerine sessiz kaldı

Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği üzerinden hükümeti hedef alan muhalefetin, kendi yönettiği Adana, Mersin, Antalya ve Muğla'daki çevre ihlallerine sessiz kaldığı ortaya çıktı. Ahaber.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, belediyelere bağlı kurumların atık su deşarjları nedeniyle milyonlarca liralık idari para cezaları uygulandı.

Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği son günlerde gündemin önemli başlıklarından biri olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği denetimlerde çok sayıda çevre ihlali tespit edildi. AKDENİZ'İ KİRLETEN ATIKLAR DENETİMLERE TAKILDI

Ahaber.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, son bir ayda gerçekleştirilen 530 denetimde yaklaşık 48 milyon lira idari para cezası uygulandı.

AKDENİZ'İ KİRLETTİLER, HÜKÜMETİ SUÇLADILAR Yeni Parti Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da TBMM'de söz alarak hükümeti eleştirdi. Yaptığı konuşmada, "Günlerdir konuşuluyor. Akdeniz mikroplastikle kaplanmış durumda. Nedir bu? Plastik artıkların sahilden, derelerden denizle buluşması ve denizi bir anlamda yok etmesi. Akdeniz'de, Mersin'de, Antalya'da, Konyaaltı'nda yurttaşlarımız mikroplastik atıklar içerisinde yüzmek zorunda kalıyor." diyen Başarır, Akdeniz'i en çok kirletenlerin muhalefet belediyeleri olduğu gerçeğine sessiz kaldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin, geri dönüşüm merkezlerinden gelen mikroplastik yüklü atık suları yeterince arıtmadan Akdeniz'i besleyen Seyhan Nehri'ne deşarj ettiği tespit edildi. İhlal nedeniyle 5 milyon 874 bin lira idari para cezası uygulandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğimiz yıl da aynı ihlalden dolayı ceza kesildiği ortaya çıktı

MERSİN'E DE 1 MİLYON 337 BİN TL CEZA

Akdeniz'i kirleten sadece Adana olmadı. Bu kapsamda Ali Mahir Başarır'ın milletvekili olduğu Mersin'de 2025 yılında yine Akdeniz'i besleyen Göksu Nehri'ne atık suları arıtmadan deşarj eden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MESKİ'ye 1 milyon 337 bin TL ceza verilmişti.