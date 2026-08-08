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Akdeniz'i kirleten muhalefet kendi belediyelerine sessiz kaldı

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Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği üzerinden hükümeti hedef alan muhalefetin, kendi yönettiği Adana, Mersin, Antalya ve Muğla'daki çevre ihlallerine sessiz kaldığı ortaya çıktı. Ahaber.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, belediyelere bağlı kurumların atık su deşarjları nedeniyle milyonlarca liralık idari para cezaları uygulandı.

Akdeniz'i kirleten muhalefet kendi belediyelerine sessiz kaldı 1

Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği son günlerde gündemin önemli başlıklarından biri olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği denetimlerde çok sayıda çevre ihlali tespit edildi.

AKDENİZ'İ KİRLETEN ATIKLAR DENETİMLERE TAKILDI
Ahaber.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, son bir ayda gerçekleştirilen 530 denetimde yaklaşık 48 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Akdeniz'i kirleten muhalefet kendi belediyelerine sessiz kaldı 2

AKDENİZ'İ KİRLETTİLER, HÜKÜMETİ SUÇLADILAR

Yeni Parti Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da TBMM'de söz alarak hükümeti eleştirdi. Yaptığı konuşmada, "Günlerdir konuşuluyor. Akdeniz mikroplastikle kaplanmış durumda. Nedir bu? Plastik artıkların sahilden, derelerden denizle buluşması ve denizi bir anlamda yok etmesi. Akdeniz'de, Mersin'de, Antalya'da, Konyaaltı'nda yurttaşlarımız mikroplastik atıklar içerisinde yüzmek zorunda kalıyor." diyen Başarır, Akdeniz'i en çok kirletenlerin muhalefet belediyeleri olduğu gerçeğine sessiz kaldı.

Akdeniz'i kirleten muhalefet kendi belediyelerine sessiz kaldı 3


Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin, geri dönüşüm merkezlerinden gelen mikroplastik yüklü atık suları yeterince arıtmadan Akdeniz'i besleyen Seyhan Nehri'ne deşarj ettiği tespit edildi. İhlal nedeniyle 5 milyon 874 bin lira idari para cezası uygulandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğimiz yıl da aynı ihlalden dolayı ceza kesildiği ortaya çıktı

Akdeniz'i kirleten muhalefet kendi belediyelerine sessiz kaldı 4

MERSİN'E DE 1 MİLYON 337 BİN TL CEZA
Akdeniz'i kirleten sadece Adana olmadı. Bu kapsamda Ali Mahir Başarır'ın milletvekili olduğu Mersin'de 2025 yılında yine Akdeniz'i besleyen Göksu Nehri'ne atık suları arıtmadan deşarj eden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MESKİ'ye 1 milyon 337 bin TL ceza verilmişti.

Akdeniz'i kirleten muhalefet kendi belediyelerine sessiz kaldı 5

ANTALYA'DA DA DURUM FARKLI DEĞİL
Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) bünyesindeki atıksu arıtma tesislerinin de mevzuata uygun çalıştırılmadığı ortaya çıktı.

Akdeniz'i kirleten muhalefet kendi belediyelerine sessiz kaldı 6

2026 yılında ASAT tarafından işletilen Çolaklı, Beldibi ve Göynük atıksu arıtma tesisleri ile Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen ve özel bir şirket tarafından işletilen Çandır, Serik, ve Çamyuva atıksu arıtma tesislerinden alınan numunelerin çevre mevzuatında verilen standartların üzerinde kirlilik yüküne sahip olduğu analizlerle tespit edildi.

Akdeniz'i kirleten muhalefet kendi belediyelerine sessiz kaldı 7

10 ayrı ihlalden dolayı ASAT Genel Müdürlüğü'ne 7 milyon 538 bin TL, özel şirkete 4 milyon 693 bin TL olmak üzere toplam 12 milyon 232 bin TL idari para cezası uygulandı.

Akdeniz'i kirleten muhalefet kendi belediyelerine sessiz kaldı 8

MUĞLA DA STANDARTLARI SAĞLAYAMADI
2025 yılı içerisinde ise Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUSKİ'ye Marmaris atıksu arıtma tesisinin standartları sağlamadan atıksu deşarj ettiği, Güllük'te ise atıksuları arıtmadan deşarj ettiği için 1 milyon 133 bin TL idari para cezası uygulandı.

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