Bakan Kurum'dan Akdeniz'deki çevre koruma faaliyetlerine ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlattıklarını açıkladı. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi, deniz çayırlarının korunması ve deniz trafiğinin düzenlenmesi için yeni uygulamalar hayata geçirilecek.