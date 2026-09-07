Bakan Kurum'dan Akdeniz'deki çevre koruma faaliyetlerine ilişkin paylaşım
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlattıklarını açıkladı. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi, deniz çayırlarının korunması ve deniz trafiğinin düzenlenmesi için yeni uygulamalar hayata geçirilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlattıklarını bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak Mapa-Şamandıra Sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz."